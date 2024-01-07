Как год Дракона влиял на историю Беларуси? Расскажем о том, что происходило в разные годы

Для белорусских регионов наступивший год точно будет успешным. Запуск новых предприятий, модернизация действующих производств, создание рабочих мест - все это предусматривает концепция "Один район - один проект". Многие регионы выйдут на финишную прямую в ее реализации как раз в 2024-м.

Благоволит таким планам и знак наступившего года - Зеленый Деревянный Дракон. Это символ роста и развития. Вообще дракон считается одним из самых могущественных животных восточного календаря, но в то же время самым миролюбивым.

И тут наши ценности совпадают. А значит, удачу точно ждать стоит. О знаковых событиях, происходивших в год Дракона, рассказал Антон Малюта.

Под знаком Дракона

1964-й, как и 2024-й, - год Зеленого Деревянного Дракона. Впрочем, о восточной мифологии тогда мало кто думал. Внимание людей было приковано к другим событиям. В Минске был настоящий марафон открытий. На площади Якуба Коласа появился ЦУМ (тогда еще в двухэтажном исполнении), а буквально в километре - радиотехнический институт (сейчас называем его БГУИР). Открывали не только здания - целые отрасли. В 1964-м скважины возле Речицы выдали первый промышленный приток нефти.

Этот год подарил нам не только черное, но еще и олимпийское золото.

В Токио медаль завоевал Александр Медведь. Всемирно известного борца позже признают лучшим спортсменом Беларуси XX века.





А с кадров кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанова начался новый, 1976-й - год Красного Огненного Дракона. И эта телевизионная премьера тоже была огонь. По просьбам зрителей ее неоднократно повторяли, признали лучшим фильмом года, но явно не думали о том, что даже 48 лет спустя "Ирония судьбы" будет оставаться одним из главных новогодних атрибутов.

Да и вообще в 1976-м советское искусство покоряло весь мир. "Песняры" стали первым советским вокально-инструментальным ансамблем, отправившимся на гастроли в США. Их приезд освещался на первых полосах американской прессы. Такой успех коллектив обрел благодаря яркому выступлению на музыкальной ярмарке MIDEM в Каннах.

Ну а это время будущая супруга одно из "Песняров" - Леонида Борткевича - удивила весь мир. Ольга Корбут - "чудо с косичками", как позже ее назовут - принесла золото в копилку сборной СССР на Олимпийских играх в Монреале.

1988-й. Желтый Земляной Дракон "заземлил" советское искусство. "Ласковый май" звучал из всех магнитофонов страны. В перестройку менялись музыкальные вкусы и привычные жизненные устои, а вот искусство по-прежнему объединяло людей. В Витебске было решено провести I Всесоюзный фестиваль польской песни. Специально для него построили Летний амфитеатр. Тогда на 5 тысяч мест и без крыши.

А у советской сборной былопервое место в медальном зачете финальной для себя Олимпиады. Игры в Сеуле стали одними из самых успешных и для белорусского спорта. Наши соотечественники поднимались на вершину пьедестала больше десяти раз. Золото завоевала и юная гимнастка из Смолевичей Марина Лобач.





Белого Металлического Дракона на рубеже веков встречали уже в независимой стране. Позади 90-е, а вместе с ними и лишние три нуля на национальной валюте.

Белорусы начинают вспоминать о героических страницах истории. На экраны выходит фильм "В августе 44-го".

Страна все громче заявляет о себе и благодаря спортивным достижениям. Сиднейская Олимпиада стала для нас действительно урожайной. Из Австралии наша сборная привезли три золота. Благодарим Екатерину Карстен, Янину Корольчик и Эллину Звереву.

А под самый занавес 2000 года подарок не только всем белорусам, но и гостям страны. Новое здание железнодорожного вокзала в Минске - передовой проект, где каждый из семи этажей (под и над землей) буквально впитал все современные технологии.

К новому, 2012-му строить нужное людям - уже традиция суверенной Беларуси. На карте столицы появились три новые станции метро: "Грушевка", "Михалово" и "Петровщина".

Но Голубой Водяной Дракон стал символом еще более амбициозных проектов. С Байконура запущен наш спутник дистанционно зондирования Земли - и он до сих пор на орбите. Так Беларусь стала державой космической, а еще ядерной.





Президент заложил капсулу с посланием будущим поколениям на площадке строительства Белорусской АЭС.