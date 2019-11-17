Как голосовали на Марсе и Юпитере, и за кого отдавали голоса на Венере и в Раю

От Бали до Сахалина, через Кавказ и Монголию с заездом в Косово и Париж - это не маршрут опытного путешественника, а точки пути многочисленных членов избирательных комиссий Беларуси по населенным пунктам с необычными названиями. Они привезли урны для голосования на дому в самые отдаленные деревни и хутора, где живет пусть даже один человек. Чтобы каждый гражданин, имеющий право голоса, смог выразить свою позицию и определить будущее страны. Наша съемочная группа вместе с избирательными комиссиями выстроила маршрут по "межпланетной" Беларуси. Елена Бормотова узнавала, за кого отдают голоса на Марсе, Юпитере и Венере.



Петковичский участок номер 20. Среди электората здесь десятки человек, живущие в отдаленных деревнях, у которых нет возможности самостоятельно приехать к месту голосования. Населенные пункты разбросаны один от одного. Чтобы охватить каждого гражданина, избирательная комиссия разработала ряд маршрутов, и сразу несколько групп отправляются на точки. Территориально к участку относятся две небольшие деревни - Марс и Юпитер, где официально зарегистрировано 5 и 8 человек соответственно. Но живет значительно меньше. В основном - люди преклонного возраста. Поэтому и голосуют на дому.







Для того, чтобы с уверенностью сказать, что жизнь на Марсе существует, не нужно отправляться в межпланетное путешествие. Достаточно заглянуть в паспорт местного жителя. Впрочем, и Юпитер - живая планета. Четкой границы между населенными пунктами не существует. Одна деревня плавно перетекает в другую. Кстати, проголосовать на дому может любой гражданин, вне зависимости от возраста. Венера - еще одна живая планета. От Юпитера и Марса на расстоянии в полтораста километров. Есть две версии происхождения названия деревни. По одной - населенный пункт назвал Венерой пан в честь умершей дочери. По второй - владелец местности увлекался космосом. Сюда дважды в неделю приезжает автобус и три раза автолавка. Пенсию местным также привозят.



Венера сегодня небольшая деревня. Всего 9 хозяйств и 13 жителей. Это официальная статистика, но она не сильно отличается от реальной картины. Сегодня здесь проживает 12 человек. Населенный пункт относится к Задорьевскому сельскому совету - самому отдаленному в Логойском районе. До соседнего Докшицкого района - уже Витебской области - всего километров 5. Венера выбирает кандидата на 27-ом Задорьевском участке по 75-ому Логойскому избирательному округу. Участок - в сельском совете, до него самостоятельно не доехать. Возраст у людей почтительный. Почти каждый с палочкой.







Виктор на Венере - молодое поколение. После выхода на пенсию вернулся в родительский дом и занялся сельским хозяйством. На подворье - кролики и павлины. Это первое голосование после возвращения на родину. Вместе с космической деревней на участке еще три десятка населенных пунктов. Голосуют 583 человека. Почти треть сел - отдаленные и малонаселенные. На дому с кандидатом определяются и в Раю. Кстати, в Беларуси два населенных пункта с таким названием. Правда, хутор в Ошмянском районе уже не жилой. А вот Сенненский Рай - очень даже обитаем. Правда, большинство домов сегодня выкупили дачники. Чтобы пересчитать райских аборигенов, хватит пальцев на одной руке.



Здесь что ни дом, то Эдем. Правда, нет ни Адама, ни Евы. Зато, что ни фрукт, то райский. А еще муралы на фасадах, и каждое подворье благоустроено. Приехать в Рай и пройтись по Вселенной. И это далеко не выдумка. Вселенная - это самая древняя улица в деревне Рай. Кстати, указателей населенного пункта вы не увидите ни при въезде, ни при выезде - их просто воруют. Видимо, жить в Раю мечтают многие. Рай относится к Немойтанскому сельскому совету. В его составе 46 населенных пунктов, но в 4 уже никто не живет. Местные выбирают кандидата по 30-му Сенненскому избирательному округу. Уже несколько лет выборы для райских жителей проходят не на избирательном участке. До сельсовета пенсионерам не добраться. Но их голос важен в общей избирательной картине. Как и каждого, кто живет в отдаленных малонаселенных деревнях. Избирательные комиссии сегодня побывали в белорусском Париже, Бали и Мали, посетили Байкал, Кавказ и Сахалин.



