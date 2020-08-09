Как голосуют в агрогородке Мазолово

В Витебской области открыты 750 участков. И на каждом людей ждет концертная программа, выставки и развлечения. Особенно тепло артистов встречают в сельской местности.На связи- Марина Романовская, она находится в агрогородке Мазолово.



На избирательном участке № 15, который расположен в Доме культуры, активность избирателей наблюдается с момента открытия. В списках - жители 6 сельских населенных пунктов. Проголосовать приходят семьями.



Агрогородок Мазолово - один из самых молодежных в Витебской области. Местное сельхозпредприятие привлекает перспективных специалистов, есть школа, детский сад, спортивные площадки, школа искусств. Кстати, педагоги и учащиеся подготовили большую развлекательную программу для односельчан.



Концертная площадка развернулась под открытым небом- погода сегодня радует жителей севера страны. Аплодисменты - и в адрес женского клуба «Золотой возраст». Он объединяет самых активных и талантливых местных жительниц.



В агрогородке с восьми утра развернулась торговля. На прилавках- выпечка, кулинарные и кондитерские изделия. А также - изобилие товаров для дома, одежда белорусских производителей. И всё это с минимальной наценкой.



