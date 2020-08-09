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Как голосуют в агрогородке Мазолово
В Витебской области открыты 750 участков. И на каждом людей ждет концертная программа, выставки и развлечения. Особенно тепло артистов встречают в сельской местности.На связи- Марина Романовская, она находится в агрогородке Мазолово.
На избирательном участке № 15, который расположен в Доме культуры, активность избирателей наблюдается с момента открытия. В списках - жители 6 сельских населенных пунктов. Проголосовать приходят семьями.
Агрогородок Мазолово - один из самых молодежных в Витебской области. Местное сельхозпредприятие привлекает перспективных специалистов, есть школа, детский сад, спортивные площадки, школа искусств. Кстати, педагоги и учащиеся подготовили большую развлекательную программу для односельчан.
Концертная площадка развернулась под открытым небом- погода сегодня радует жителей севера страны. Аплодисменты - и в адрес женского клуба «Золотой возраст». Он объединяет самых активных и талантливых местных жительниц.
В агрогородке с восьми утра развернулась торговля. На прилавках- выпечка, кулинарные и кондитерские изделия. А также - изобилие товаров для дома, одежда белорусских производителей. И всё это с минимальной наценкой.
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