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Как гомельчанин стал сутенером для своей же девушки
Стал сутенером для своей же девушки. Гомельские сыщики вычислили молодую особу, которая по протежированию своего же молодого человека оказывала интим-услуги. Выяснилось, до этого 21-летняя девушка в интернете познакомилась с мужчиной. Сначала была любовь, а потом кавалер предложил любимой прибыльное дельце. От имени девушки он писал мужчинам и приглашал их на свидания. Встречи проводила сама "красотка", за что получала вознаграждение. Но для нашей героини история закончилась более прозаично, чем для героини Джулии Робертс. Она привлечена к ответственности за проституцию, а ее кавалер и вовсе схлопотал уголовку за вовлечение в занятие проституцией.
Фото:freepik
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