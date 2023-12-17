Как город на семи холмах получил название Воложин и почему этот уютный уголок по праву считается местом для жизни

Вместе с корреспондентами АТН отправляемся на запад Минской области, в небольшой уютный городок с численностью всего 10 тыс. человек. Тем не менее в Воложине активно развиваются экономика, инфраструктура и социальная сфера. В 2024-м город на семи холмах превратится в столицу главного праздника хлеборобов Минской области - здесь пройдет фестиваль-ярмарка тружеников села "Дожинки".

А еще с живописным и самобытным Воложинским краем связаны судьбы многих известных людей. Среди них великий философ и просветитель Сымон Будный, классик белорусской литературы Винцент Дунин-Марцинкевич и выдающийся живописец Фердинанд Рущиц. О людях, чьим "Местом для жизни" стал Воложинский район, и об их достижениях расскажет Катерина Стреха.

Четвероклассник Саша Коваленко, даже зная, что счет идет на секунды, в экстремальных случаях теперь не растеряется. Мальчик с ранних лет обучается в районном центре безопасности на базе второй средней школы.





Здесь учат находить выход из любой чрезвычайной ситуации. Начиная от оказания первой медицинской помощи и вызова спецслужб, до тушения пожара и спасения утопающего (вытаскивают манекен из воды).

Местная инициатива оказалась полезной. А реализовали ее в рамках республиканского конкурса. Поддержали Европейский союз и Программа развития ООН.

Современное учебное оборудование, взять хотя бы тренажеры-симуляторы, благодаря им в игровой форме дети вырабатывают практические навыки безопасного поведения.

В центре на сегодняшний день имеется 9 интерактивных площадок. Дети, особенно старшие, активно увлечены процессом обучения. Члены клуба юных спасателей-пожарных активно помогают молодежи осваивать знания и проводить занятия в центре безопасности. Александр Сивый, начальник Воложинского РОЧС

Воложинский центр безопасности работает с 2018-го. За пять лет обучение в нем прошли около 6 тыс. человек. На этом останавливаться не собираются, планируется, что в ближайшее время здесь появятся как минимум две новые площадки. Ведь в интересах местных спасателей сделать так, чтобы в Воложине детям жилось комфортно и безопасно.

Заботятся в Воложинском крае и о предпринимателях. Недалеко от автомагистрали М 6, в районе деревни Капустино, открыли бизнес-инкубатор. Он представляет собой универсальную производственную площадку почти на тысячу квадратных метров. Состоит она из складских и производственных помещений с необходимой инженерной инфраструктурой.





Позволяет сегодня предприятиям малого и среднего бизнеса размещаться на этих площадях, получать готовую продукцию, имея льготы, создавать дополнительные рабочие места. Это позволит привлекать дополнительные инвестиции в наш регион. Александр Сивый, начальник Воложинского РОЧС

Все площади в аренду уже сданы, сейчас полным ходом идет процесс закупки оборудования. Получение первой прибыли планируется уже в начале 2024-го. А собственник бизнес-инкубатора - градообразующее предприятие "Воложинская райагропромтехника".

История этой организации берет свое начало в 1939-м. В те годы это была просто машинно-тракторная станция. Но со временем МТС переросла в одно из градообразующих предприятий. Сегодня здесь трудятся без малого 220 человек.

К примеру, Виктор Шакун работает с 1996-го прошел долгий путь от инженера-технолога до заместителя директора по производству. Мужчина в Воложине родился и вырос, на предприятии трудился еще его отец. Спустя годы Виктор Николаевич сам создал семью и перевез супругу на свою малую родину. Заместитель директора говорит, что начиналось все с нескольких наименований продукции и небольшого штата работников.

Сегодня цех пластмассовых изделий - сердце предприятия. Основная доля выручки приходится на него. В этом году приобрели линию для производства ПВХ шлангов. Акцент - на работу по импортозамещению.





На данный момент в МТЗ поставляем более 300 наименований изделий, а в "Атлант" - более 280. Также сотрудничаем с крупными предприятиями Беларуси: Бобруйский завод деталей и агрегатов, Витебский завод запчастей и многие другие. Без людей, которые влюблены в свою работу и место, ничего не получилось бы. Александр Сивый, начальник Воложинского РОЧС

Сергей Иванович как раз из таких людей. На дорогом сердцу предприятии провел без малого четверть века. Все процессы, которые касаются планового ремонта техники, успел изучить от а до я.





В настоящий ремонт из хозяйств района поставлены энергоемкие трактора разной мощности. На выходе - готовый трактор, который выполняет производственную программу в процессе года - от пахоты до других функций. Александр Сивый, начальник Воложинского РОЧС

Также главный инженер рассказал, почему Воложин так называется.

"Я же коренной житель, - с гордостью напоминает Сергей. - Когда вокруг были заливные луга, шел транзит скота на ночь они всегда останавливались в пойме реки Воложинки. Понимаете, "Волов жень" - гнать волов. От этого созвучия и пошло название города Воложин".

С высокой точки город виден как на ладони. Относительно небольшой и довольно компактный. В городе, стоящем на семи холмах, все дороги ведут на... центральную площадь. Она же, площадь Свободы. Именно на этом месте много столетий назад и зародился Воложин. В шаговой доступности - Центр культуры, библиотека, кинотеатр, ЗАГС и универмаг. Одним словом, город для жизни!

К такому выводу однажды пришел и Артемий Цаюн. 23-летний молодой специалист. В Воложине прошло его детство. Волею судеб вернулся в родной город.

Говорят, чтобы стать хорошим журналистом, нужны стальные нервы и железная хватка. А вот какими качествами необходимо обладать, чтобы добиться успехов в спорте? Об этом знают воспитанники и тренеры физкультурно-оздоровительного центра. В Воложине новое поколение чемпионов готовят здесь.





Родной город родился здесь и рос. Захотелось в маленьком городе доказать всем, что футбол и здесь может быть. Александр Сивый, начальник Воложинского РОЧС

Проверка на силу и выносливость для этих ребят не в новинку. Команде "Триумф" уже три года. Куда бы ни поехали футболисты, отовсюду привозят призовые места. Говорят, мало надеяться на удачу, нужно верить в себя и свои силы, а также много работать. Ну и про командный дух не забывать, разумеется!