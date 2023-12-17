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Как город на семи холмах получил название Воложин и почему этот уютный уголок по праву считается местом для жизни
Вместе с корреспондентами АТН отправляемся на запад Минской области, в небольшой уютный городок с численностью всего 10 тыс. человек. Тем не менее в Воложине активно развиваются экономика, инфраструктура и социальная сфера. В 2024-м город на семи холмах превратится в столицу главного праздника хлеборобов Минской области - здесь пройдет фестиваль-ярмарка тружеников села "Дожинки".
А еще с живописным и самобытным Воложинским краем связаны судьбы многих известных людей. Среди них великий философ и просветитель Сымон Будный, классик белорусской литературы Винцент Дунин-Марцинкевич и выдающийся живописец Фердинанд Рущиц. О людях, чьим "Местом для жизни" стал Воложинский район, и об их достижениях расскажет Катерина Стреха.
Четвероклассник Саша Коваленко, даже зная, что счет идет на секунды, в экстремальных случаях теперь не растеряется. Мальчик с ранних лет обучается в районном центре безопасности на базе второй средней школы.
Здесь учат находить выход из любой чрезвычайной ситуации. Начиная от оказания первой медицинской помощи и вызова спецслужб, до тушения пожара и спасения утопающего (вытаскивают манекен из воды).
Местная инициатива оказалась полезной. А реализовали ее в рамках республиканского конкурса. Поддержали Европейский союз и Программа развития ООН.
Современное учебное оборудование, взять хотя бы тренажеры-симуляторы, благодаря им в игровой форме дети вырабатывают практические навыки безопасного поведения.
В центре на сегодняшний день имеется 9 интерактивных площадок. Дети, особенно старшие, активно увлечены процессом обучения. Члены клуба юных спасателей-пожарных активно помогают молодежи осваивать знания и проводить занятия в центре безопасности.
Воложинский центр безопасности работает с 2018-го. За пять лет обучение в нем прошли около 6 тыс. человек. На этом останавливаться не собираются, планируется, что в ближайшее время здесь появятся как минимум две новые площадки. Ведь в интересах местных спасателей сделать так, чтобы в Воложине детям жилось комфортно и безопасно.
Заботятся в Воложинском крае и о предпринимателях. Недалеко от автомагистрали М 6, в районе деревни Капустино, открыли бизнес-инкубатор. Он представляет собой универсальную производственную площадку почти на тысячу квадратных метров. Состоит она из складских и производственных помещений с необходимой инженерной инфраструктурой.
Позволяет сегодня предприятиям малого и среднего бизнеса размещаться на этих площадях, получать готовую продукцию, имея льготы, создавать дополнительные рабочие места. Это позволит привлекать дополнительные инвестиции в наш регион.
Все площади в аренду уже сданы, сейчас полным ходом идет процесс закупки оборудования. Получение первой прибыли планируется уже в начале 2024-го. А собственник бизнес-инкубатора - градообразующее предприятие "Воложинская райагропромтехника".
История этой организации берет свое начало в 1939-м. В те годы это была просто машинно-тракторная станция. Но со временем МТС переросла в одно из градообразующих предприятий. Сегодня здесь трудятся без малого 220 человек.
К примеру, Виктор Шакун работает с 1996-го прошел долгий путь от инженера-технолога до заместителя директора по производству. Мужчина в Воложине родился и вырос, на предприятии трудился еще его отец. Спустя годы Виктор Николаевич сам создал семью и перевез супругу на свою малую родину. Заместитель директора говорит, что начиналось все с нескольких наименований продукции и небольшого штата работников.
Сегодня цех пластмассовых изделий - сердце предприятия. Основная доля выручки приходится на него. В этом году приобрели линию для производства ПВХ шлангов. Акцент - на работу по импортозамещению.
На данный момент в МТЗ поставляем более 300 наименований изделий, а в "Атлант" - более 280. Также сотрудничаем с крупными предприятиями Беларуси: Бобруйский завод деталей и агрегатов, Витебский завод запчастей и многие другие. Без людей, которые влюблены в свою работу и место, ничего не получилось бы.
Сергей Иванович как раз из таких людей. На дорогом сердцу предприятии провел без малого четверть века. Все процессы, которые касаются планового ремонта техники, успел изучить от а до я.
В настоящий ремонт из хозяйств района поставлены энергоемкие трактора разной мощности. На выходе - готовый трактор, который выполняет производственную программу в процессе года - от пахоты до других функций.
Также главный инженер рассказал, почему Воложин так называется.
"Я же коренной житель, - с гордостью напоминает Сергей. - Когда вокруг были заливные луга, шел транзит скота на ночь они всегда останавливались в пойме реки Воложинки. Понимаете, "Волов жень" - гнать волов. От этого созвучия и пошло название города Воложин".
С высокой точки город виден как на ладони. Относительно небольшой и довольно компактный. В городе, стоящем на семи холмах, все дороги ведут на... центральную площадь. Она же, площадь Свободы. Именно на этом месте много столетий назад и зародился Воложин. В шаговой доступности - Центр культуры, библиотека, кинотеатр, ЗАГС и универмаг. Одним словом, город для жизни!
К такому выводу однажды пришел и Артемий Цаюн. 23-летний молодой специалист. В Воложине прошло его детство. Волею судеб вернулся в родной город.
Говорят, чтобы стать хорошим журналистом, нужны стальные нервы и железная хватка. А вот какими качествами необходимо обладать, чтобы добиться успехов в спорте? Об этом знают воспитанники и тренеры физкультурно-оздоровительного центра. В Воложине новое поколение чемпионов готовят здесь.
Родной город родился здесь и рос. Захотелось в маленьком городе доказать всем, что футбол и здесь может быть.
Проверка на силу и выносливость для этих ребят не в новинку. Команде "Триумф" уже три года. Куда бы ни поехали футболисты, отовсюду привозят призовые места. Говорят, мало надеяться на удачу, нужно верить в себя и свои силы, а также много работать. Ну и про командный дух не забывать, разумеется!
Местом для жизни этот уютный уголок Минщины сегодня по праву называют 10 тыс. человек. Многие из них не собираются покидать малую родину, потому что в Воложине им легко дышится, радостно живется и хочется сделать все, чтобы в их город людям хотелось возвращаться снова и снова.
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