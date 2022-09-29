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Как государство защищает учителей и нужен ли шестой школьный день, рассказала Валентина Гинчук
Введение централизованного экзамена снизит нагрузку на учащихся. Таким мнением поделилась директор Национального института образования Валентина Гинчук в программе "Скажинемолчи".
Как отметила специалист, сейчас 11-классники будут сдавать два выпускных экзамена: русский или белорусский язык и математику. Так, ученик сразу получит и отметку в аттестат об общем среднем образовании, и сертификат по 100-балльной шкале, который необходимо будет предоставить при поступлении в желаемый вуз.
По мнению Валентины Гинчук, централизованный экзамен - это еще и повышение объективности оценивания. Выпускники будут сдавать экзамен по одним и тем же заданиям, и проверять их будет компьютер. Соответственно отметка, которую получит ученик, будет выведена на основании единых критериев по всей стране. К слову, форма сдачи будет похожа, как и при ЦТ.
Сегодня мы говорим о том, что количество тестов в части А, где требуется просто выбрать один из предложенных ответов, будет снижаться, а в части В, где необходимо вписать свой краткий ответ, будет увеличиваться. У централизованного тестирования как вступительного экзамена функция была одна - отобрать сильнейших для поступления в вуз. А у централизованного экзамена как совмещенной формы выпускного экзамена и вступительного добавляется еще одна функция - необходимо оценить знания учащихся, полученные за курс средней школы.
Как государственный школьный стандарт защищает учителей? Какие пункты новой редакции Кодекса об образовании вызвали наибольший интерес в обществе? И для чего нужен шестой школьный день? Полную версию интервью накануне Дня учителя смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".
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