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Как государство защищает учителей и нужен ли шестой школьный день, рассказала Валентина Гинчук

Введение централизованного экзамена снизит нагрузку на учащихся. Таким мнением поделилась директор Национального института образования Валентина Гинчук в программе "Скажинемолчи".

Как отметила специалист, сейчас 11-классники будут сдавать два выпускных экзамена: русский или белорусский язык и математику. Так, ученик сразу получит и отметку в аттестат об общем среднем образовании, и сертификат по 100-балльной шкале, который необходимо будет предоставить при поступлении в желаемый вуз.

По мнению Валентины Гинчук, централизованный экзамен - это еще и повышение объективности оценивания. Выпускники будут сдавать экзамен по одним и тем же заданиям, и проверять их будет компьютер. Соответственно отметка, которую получит ученик, будет выведена на основании единых критериев по всей стране. К слову, форма сдачи будет похожа, как и при ЦТ.

Сегодня мы говорим о том, что количество тестов в части А, где требуется просто выбрать один из предложенных ответов, будет снижаться, а в части В, где необходимо вписать свой краткий ответ, будет увеличиваться. У централизованного тестирования как вступительного экзамена функция была одна - отобрать сильнейших для поступления в вуз. А у централизованного экзамена как совмещенной формы выпускного экзамена и вступительного добавляется еще одна функция - необходимо оценить знания учащихся, полученные за курс средней школы.
Валентина Гинчук, директор Национального института образования


Как государственный школьный стандарт защищает учителей? Какие пункты новой редакции Кодекса об образовании вызвали наибольший интерес в обществе? И для чего нужен шестой школьный день? Полную версию интервью накануне Дня учителя смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".


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