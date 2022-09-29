Как государство защищает учителей и нужен ли шестой школьный день, рассказала Валентина Гинчук

Сегодня мы говорим о том, что количество тестов в части А, где требуется просто выбрать один из предложенных ответов, будет снижаться, а в части В, где необходимо вписать свой краткий ответ, будет увеличиваться. У централизованного тестирования как вступительного экзамена функция была одна - отобрать сильнейших для поступления в вуз. А у централизованного экзамена как совмещенной формы выпускного экзамена и вступительного добавляется еще одна функция - необходимо оценить знания учащихся, полученные за курс средней школы.

Валентина Гинчук, директор Национального института образования