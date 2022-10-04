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Как государство помогает реабилитироваться ошибившимся в 2020 году белорусам
Создать фейк гораздо проще и быстрее, чем его разоблачить. Это было наглядно показано в 2020 году. Но когда прошла основная волна эмоций, люди начали оглядываться назад и задумываться: "А что же там было на самом деле?" Но легко ли человеку признать свою ошибку?
Как утверждает гендиректор агентства "Минск-новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, это сделать очень непросто. "Главным стоп-краном в осознании того, что тобой манипулировали, тебя накачали эмоцией, тебя отправили разрушать собственное государство и общество, ты мог пострадать, могли пострадать твои дети, если бы свершился госпереворот, является как раз вот этот внутренний психологический фактор, - отметил он. Это значит, человек должен остановиться, задуматься и признать, что он был жертвой манипуляций, что им вертели, как болванчиком. Любому человеку, и журналисту в том числе, признать такое крайне сложно.
Человек найдет десятки и сотни оправданий, возложит вину на государство, на журналистов, на идиологов, на депутатов, на Президента - на кого угодно, но только не на себя.Белорусское государство очень много делает для снятия этого внутреннего психологического конфликта. И очень часто помогает заблудшим гражданам (об этом, кстати, часто говорит Юрий Воскресенский) преодолеть это в себе. "Посмотрите, сколько раз Президент говорил об ошибках, которые совершило белорусское государство. Посмотрите, как часто говорим об этом мы, журналисты. Ведь тем самым мы берем солидарную ответственность с теми людьми, которые были под воздействием эмоций, манипуляций наших противников в 2020 году. Мы протягиваем им руку", - сказал руководитель Белорусского союза журналистов.
Фото: pixabay.com
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