Как государство помогает реабилитироваться ошибившимся в 2020 году белорусам

Человек найдет десятки и сотни оправданий, возложит вину на государство, на журналистов, на идиологов, на депутатов, на Президента - на кого угодно, но только не на себя. Белорусское государство очень много делает для снятия этого внутреннего психологического конфликта. И очень часто помогает заблудшим гражданам (об этом, кстати, часто говорит Юрий Воскресенский) преодолеть это в себе. "Посмотрите, сколько раз Президент говорил об ошибках, которые совершило белорусское государство. Посмотрите, как часто говорим об этом мы, журналисты. Ведь тем самым мы берем солидарную ответственность с теми людьми, которые были под воздействием эмоций, манипуляций наших противников в 2020 году. Мы протягиваем им руку", - сказал руководитель Белорусского союза журналистов.

Андрей Кривошеев