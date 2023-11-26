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Как готовилась Элеонора Качаловская к первому международному конкурсу красоты - в "Главном эфире"

На одном подиуме представители разных профессий, разных возрастов. Более двух десятков парней и девушек от 12 до 37 лет приняли участие в проекте Национальной школы красоты "Fashion лаборатория". На протяжении трех дней они посещали мастер-классы по косметологии и стилю, примеряли наряды белорусских дизайнеров и подобранные образы показали в финале. Второй сезон завершился масштабным шоу с fashio-показом от наших модельеров и узбекского бренда. На подиуме авторские коллекции представили также победительницы и финалистки конкурса "Мисс Беларусь" разных лет.

Секреты коронной походки, которая в том числе помогла завоевать титул первой вице-мисс "Европа Континенталь" нашей мисс Беларусь-2023. А также как готовилась Элеонора Качаловская к первому международному конкурсу красоты? Смотрите сегодня в 21:00 в "Главном эфире".

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