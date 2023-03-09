Охрана и защита своих рубежей, когда Беларусь то и дело пытаются подорвать изнутри, задача номер один. Большая ответственность на плечах наших пограничников. В свете последних событий можно с уверенностью сказать: сегодня они со своими задачи справляются на отлично и доказывают это делом. Накануне мы показывали интервью с Андреем Мирончиком, начальником смены отделения пограничного контроля "Брузги", который в середине января не пропустил через границу того самого украинского диверсанта. Чтобы вовремя заметить потенциальную угрозу, нужно много профессиональных навыков. Их вырабатывают и оттачивают уже с первого курса учебы. О том, как готовят будущих начальников погранзастав, - в материале Виктории Радевич.

У курсантов третьего курса Института пограничной службы по плану учебной программы - огневая подготовка. Занятия проходят в центре под Сморгонью. Сегодня будущие командиры оттачивают стрельбу из пистолета Макарова, ручного противотанкового гранатомета и снайперской винтовки Драгунова.



Погранзастава считается основным подразделением пограничных войск. Охрана границы - это база, которой обучают всех курсантов Института, начиная уже с первого года учебы и вне зависимости от специализации. Курсант Максим Медведев о том, что свяжет свою жизнь с пограничной службой, знал еще со школьной скамьи.



Начиная с первого курса, каждый год мы выезжаем на служебную практику. В последний раз на служебной практике я был в Мозырском погранотряде на пограничной заставе. Там я первый раз для себя открыл, что такое госграница, как она охраняется, что делается, как живет личный состав погранзаставы, как работает начальник и его заместители. Как выезжает тревожная группа, как работают наряды, как обустраивается сама граница. Максим Медведев, курсант третьего курса Института пограничной службы Беларуси



Защита государственных рубежей - дело предельно ответственное. Практике здесь уделяют большую часть учебного времени. Но и теории много внимания. Упор на изучение всего технического оснащения, которое сегодня есть на вооружении у белорусских пограничников.



Например, из модернизированного - система "Ворон". Для обывателя это покажется обычным заградительным забором. На деле - уникальное средство охраны периметров очень умное. Создано на основе волоконно-оптических и нейрокомпьютерных технологий и оборудовано системой видеонаблюдения.



Данным комплексом закрывается протяженный участок границы порядка 20-30, возможно, до 50 км. Совместно с комплексом могут работать системы видеонаблюдения на каждом участке. Как только срабатывает датчик, который установлен на заборе, пограничник может не выходя из дежурного помещения направить туда видеокамеру и посмотреть, отчего произошла сработка: то ли это идет реальный нарушитель, то ли это животное, то ли это упала ветка. Дмитрий Гансецкий, доцент кафедры Института пограничной службы Беларуси



Время и события, происходящие вблизи белорусских границ, требуют изменения учебной программы. С текущего года курсантов активно обучают пользованию беспилотниками. Пока речь идет только о четвертом курсе. Со следующего учебного года пилотированию дронов будут учиться и третьекурсники.



Данное рабочее место предназначено для того, чтобы слушатели и курсанты института могли отработать первоначальные навыки пилотирования. Симулятор представляет собой ПО компании, которая наиболее широко сегодня представлена у нас в области беспилотников. Их беспилотники используются повсеместно и также имеются на вооружении в органах пограничной службы. Программа полностью имитирует реальные действия по применению беспилотников. Есть возможность задать в том числе погодные условия. Ростислав Прокопенко, старший научный сотрудник научно-исследовательской части Института пограничной службы



К слову, на кафедре пограничной службы изучают азы дела не только курсанты института, а это почти полтысячи человек, а также военнослужащие Военной академии и учащиеся военных факультетов других вузах страны.

