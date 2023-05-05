Как готовят офицеров для службы на границах суверенной Беларуси

"В случае обнаружения признаков нарушения государственной границы пограничный наряд должен немедленно доложить на пограничную заставу, принять меры к сохранению следа и выдвинуться по вероятному направлению движения нарушителей государственной границы". Это знает каждый курсант Института пограничной службы. Лекции на тему охраны государственной границы проводят в специализированном классе главного корпуса вуза в столице.

Готовить офицеров для службы на границах суверенной Беларуси стали еще в 1993 году, когда в Минском высшем военно-политическом общевойсковом училище появился факультет пограничных войск. У истоков стояли меньше десятка человек, но с большим багажом знаний, которые на личном опыте познали все тонкости пограничного дела. И этому, став преподавателями, учили новых будущих управленцев. Среди наставников был начальник факультета пограничных войск при Военной академии (1997-2010 гг.) Виктор Петрикевич. Ему принадлежала идея создать из факультета институт. "Моя задача стояла, - говорит он, - показать, что есть необходимость формирования высшего учебного заведения, сформировать школу пограничную - белорусскую школу, чтобы можно было видеть наших пограничников в охране госграницы".

Первая специальность, которую получали выпускники, была командно-тактическая:инженер по эксплуатации автомобильной и колесной техники. "Шаг за шагом в нашей истории появилась новая значимая дата - 5 мая 2010 года - создание собственной кузницы офицерских кадров для охраны первых метров государства", - вспоминает Виктор Петрикевич.

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Сейчас обучение в институте, как и служба в погранвойсках, делится по четырем направлениям: пограничная служба на заставах, пограничный контроль в пунктах пропуска, оперативная деятельность - разведка - и идеологическая работа. К слову, на последнюю специальность в этом году в качестве эксперимента впервые набрали 5 девушек. Но независимо от того, какую специализацию курсант выбрал, первые два года учеба у всех проходит одинаково. Дальше отличается только количеством часов, посвященных тем или иным дисциплинам.

До прохождения практики прямо в учебной аудитории курсанты могут оказаться в условиях идентичных как в главной воздушной гавани страны. Техническое оснащение здесь в точности как в минском Национальном аэропорту. Курсанты учатся самым разным действиям - от оформления пассажира до решения конфликтных ситуаций.

Не только при охране воздушных, но и рубежей на земле. В этом учебном классе курсанты постигают азы пограничного контроля. Их роль - от контролера до старшего смены. Ведь дело предельно ответственное: не пропустить на въезд и выезд нарушителей. Чтобы считать лицо, есть всего 30 секунд.

Аудитория оснащена дополнительными камерами, которые позволяют фиксировать обстановку в кабине паспортного контроля и смотреть за порядком действия контролерского состава. Кабины паспортного контроля оснащены в техническом плане полностью такими же средствами, которые мы встретим на пунктах пропуска государственной границы. Здесь находится аппаратный комплекс для оформления лиц, находятся приборы специальные и общей проверки документов, сканера. Алексей Корзун, начальник цикла службы пограничного контроля кафедры пограничного контроля Института пограничной службы Беларуси

Все проведенные действия отображаются в другой части аудитории на большом экране.

Онлайн с использованием видеокамер курсанты и преподаватели видят обстановку в кабине, порядок действий контролерского состава, который выполняет свои функции, рассказывает Алексей Корзун. При рассмотрении каких-то задач осуществляется корректировка порядка действий, поведения, разбор каких-то ситуаций. Всю остальную группу подготавливают к порядку действий на практике в боевых подразделениях пограничного контроля.

Минимум 2 раза в месяц курсанты, кто выбрал службу в пунктах пропуска на последних курсах, проводят выходные на боевом посту в Национальном аэропорту Минск, чтобы полностью окунуться в обстановку, поработать с реальными пассажирами и войти в ритм работы подразделения. Сперва наблюдают, как действуют опытные наставники. Еще даже будучи курсантом, можно и самому приступить к оформлению документов. Нужно только в конце 3-го года обучения получить допуск.