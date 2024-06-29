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Как готовятся к первой генеральной репетиции парада 3 Июля

Беларусь в ожидании 3 Июля. Грандиозные мероприятия пройдут по всей стране, знаковые в Минске - военный парад и специальное театрализованное шествие "80 победных лет". Больше месяца уже идет серьезная подготовка. 29 июня в центре столицы состоится первая генеральная репетиция.

У стелы "Минск - город-герой" работает корреспондент АТН Виктория Радевич (подробнее в видео).


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