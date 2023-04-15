Как готовятся к светлому празднику Пасхи в Минске

Сегодня православные верующие встречают Великую субботу. Это один из самых важных дней Страстной седмицы. Он посвящен воспоминаниям о последних часах жизни на земле Иисуса Христа. В этот день принято ходить в храмы и освящать пасхальные угощения. О том, как готовятся к светлому празднику в столице, расскажет Виталий Дроб.

У Свято-Духова Кафедрального собора уже собираются верующие. Утром завершилась праздничная литургия Великой субботы, посвященная предвосхищению Пасхи. Еще в пятницу, когда, по преданию, умер Иисус Христос, в центре храма разместили плащаницу, которая символизирует его тело.

Куличи, яйца, соль и другую еду, которую приносят прихожане, начали освящать буквально час назад. Верующие таким образом просят благословения на окончание поста и празднование Пасхи, до которой остается меньше суток.

Продлится освящение в Свято-Духовом кафедральном соборе до 9 вечера. А уже около 11 начнется всенощная и в полночь крестный ход. Его традиция пошла из древней иерусалимской церкви и означает путь людей, которые подготовились к крещению.