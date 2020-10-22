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Как и где формируется витаминный кластер столицы, и что нынче в фитомоде?
Только в столице на сегодняшний день заложено на зиму более тысячи тонн овощей и фруктов. В свежем виде продукцию будут продавать до конца весны. Алексей Кондратенко увидел, как и где формируется витаминный кластер мегаполиса, а заодно узнал, что нынче в фитомоде? Картофель из Минской области, яблоки - из Брестской. В стабфонде столицы уже более тысячи тонн овощей и фруктов. Расскажем, как формируется витаминный кластер мегаполиса на межсезонный период.
В овощехранилище предприятия "Партизанское" популярную продукцию закладывают поэтапно
Стартуют с картофеля. Одни из лучших производителей второго хлеба здесь - аграрии Логойского и Борисовского районов. Далее в контейнеры попадают яблоки, чуть позднее - морковь, лук и капуста. У каждого вида продукции - определенный температурно-влажностный режим. Своего рода микроклимат сохранит овощи и фрукты свежими до самого конца весны. Например, морковь здесь хранится при температуре до плюс 1 градуса. Яблокам, например, комфортно от плюс 1 до плюс 2. Сами плоды - все как на подбор. Для покупателей важен имидж фрукта.
Стабфонд нужен столице как подстраховка, а еще и для постоянных поставок свежих продуктов зимой, например, в школы, детские сады или больницы
Из прохлады овощехранилища - в вечное лето. В теплицах Минской овощной фабрики, где посадили рассаду огурцов - плюс 22. Зеленые плоды созреют как раз к Новому году. По соседству растет салат. Культура также востребована в холодное время года. Столичное предприятие предлагает рынку в межсезонье и некоторые фитомодные культуры.
Наряду с модой на Минской овощной фабрике чтят и традиции. Тем более, что они с пользой для здоровья. Так, неплохой урожай шиповника, а целебные растения - также одно из направлений предприятия, стал основой в производстве новинки: чайного напитка для детей.
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