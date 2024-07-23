Как стражи границы Латвии и Польши глумятся над беженцами

Для страж границы Латвии и Польши (сейчас они будто соревнуются, кто извращеннее) нет границ дозволенности. Руки развязаны, глумятся, измываются. Говорят, что защищают свои страны. Но от кого? Подробности в фильме АТН "Нелюди".

Авходит, Бежу и Ади (Демократическая Республика Конго):

Теперь им, чтобы встать, нужна помощь. Адские боли, которые чувствуются без слов.

Позади 9 дней ада и часы пыток. Выйти из латвийских лесов удалось не всем. Там (как нацисты) фильтровали людей по понятным только за кордоном признакам. Объединяли в группы и выбрасывали, найдя новые игрушки для битья.

Или вот представьте, ты почти 8 месяцев под сердцем носишь долгожданного ребенка. Ради его безопасности решаешься бежать из Сомали. После сектора Газа и Судана эта африканская страна признана самой небезопасной в мире. Там действуют военизированные бандитские группировки. Там грабят, похищают, убивают. Какой родитель осознанно захочет такой судьбы малышу?

У границы с Латвией в Верхнедвинском районе Марьям нашли местные жители, пришли на крик о помощи. Врачи скажут, что еще пару часов и сердце перестало бы биться не только у плода, но и самой Марьям. Сегодня она категорически не хочет вспоминать о случившемся.

Валерия Семенова, заместитель главврача Витебского областного клинического роддома № 2:

Ко всему у сомалийки были ушибы мягких тканей плюс 6 дней без еды.

Саид Мухамед, председатель афганской диаспоры:

Саид так эмоционален. И это понятно. Он представляет афганскую диаспору в Беларуси. Афганцев в Европу бежит очень много, о причинах мужчина тоже расскажет. Но сперва реакция, какая у мира должна быть на смерти безоружных людей на границе.

Саид Мухамед, председатель афганской диаспоры:

В 2015-м на Ближнем Востоке, где так опасно, подумали, что их защитят в Европе. Ангела Меркель (тогда канцлер Германии) пообещала, что ее страна ускорит процедуру предоставления убежища и выделит дополнительные средства на помощь беженцам. Польша, Литва, Латвия, как и Беларусь - лишь транзитные страны.

Ахмад, (Сирия):

Западные демократизаторы пришли в их страны не для того, чтобы помочь, на людей - плевать. Им важны ресурсы: золото, нефть. Подробности смотрите