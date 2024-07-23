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Как стражи границы Латвии и Польши глумятся над беженцами
Для страж границы Латвии и Польши (сейчас они будто соревнуются, кто извращеннее) нет границ дозволенности. Руки развязаны, глумятся, измываются. Говорят, что защищают свои страны. Но от кого? Подробности в фильме АТН "Нелюди".
Авходит, Бежу и Ади (Демократическая Республика Конго):
Теперь им, чтобы встать, нужна помощь. Адские боли, которые чувствуются без слов.
Позади 9 дней ада и часы пыток. Выйти из латвийских лесов удалось не всем. Там (как нацисты) фильтровали людей по понятным только за кордоном признакам. Объединяли в группы и выбрасывали, найдя новые игрушки для битья.
Или вот представьте, ты почти 8 месяцев под сердцем носишь долгожданного ребенка. Ради его безопасности решаешься бежать из Сомали. После сектора Газа и Судана эта африканская страна признана самой небезопасной в мире. Там действуют военизированные бандитские группировки. Там грабят, похищают, убивают. Какой родитель осознанно захочет такой судьбы малышу?
У границы с Латвией в Верхнедвинском районе Марьям нашли местные жители, пришли на крик о помощи. Врачи скажут, что еще пару часов и сердце перестало бы биться не только у плода, но и самой Марьям. Сегодня она категорически не хочет вспоминать о случившемся.
Валерия Семенова, заместитель главврача Витебского областного клинического роддома № 2:
Ко всему у сомалийки были ушибы мягких тканей плюс 6 дней без еды.
Саид Мухамед, председатель афганской диаспоры:
Саид так эмоционален. И это понятно. Он представляет афганскую диаспору в Беларуси. Афганцев в Европу бежит очень много, о причинах мужчина тоже расскажет. Но сперва реакция, какая у мира должна быть на смерти безоружных людей на границе.
Саид Мухамед, председатель афганской диаспоры:
В 2015-м на Ближнем Востоке, где так опасно, подумали, что их защитят в Европе. Ангела Меркель (тогда канцлер Германии) пообещала, что ее страна ускорит процедуру предоставления убежища и выделит дополнительные средства на помощь беженцам. Польша, Литва, Латвия, как и Беларусь - лишь транзитные страны.
Ахмад, (Сирия):
Западные демократизаторы пришли в их страны не для того, чтобы помочь, на людей - плевать. Им важны ресурсы: золото, нефть. Подробности смотрите
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