Как идет голосование на избирательном участке №298

За ситуацией на местах, за тем, как идет голосование на избирательных участках, весь день следят наши корреспонденты. На связи - Вероника Бута.



Пик активности избирателей непосредственно здесь, а находимся на №298 участке, пришелся примерно на 15 часов. Как отмечают в комиссии, а люди здесь опытные, проводят не первую политическую кампанию, это уже тенденция: все-таки воскресный вечер, согласитесь, хочется провести дома в окружении семьи.



Наблюдатели, а их на данном участке зарегистрированы 10, это представители различных общественных объединений и партий, внимательно следят за соблюдением процедуры голосования. О том, какие замечания поступали в комиссию, узнаем непосредственно у наблюдателя (видео).



По этому округу конкурс высокий: 7 человек на 1 кресло. Кто займет свое место в парламенте, пока говорить преждевременно: конкуренция здесь серьезная. В политической гонке в этом районе столицы участвуют и действующий депутат, и достаточно опытные представители самых разных партий, конкуренцию им в этом году составляет и беспартийный директор одной из местных школ. А самому молодому кандидату 25. На что делают ставку избиратели, давайте послушаем несколько мнений.



Развязки интриги ждать осталось недолго. Ровно в 8 вечера все участки будут закрыты. И комиссии начнут подсчет голосов. Как это будет происходить, обязательно расскажем и покажем в прямом эфире.



