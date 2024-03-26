Как идет реконструкция минского кинотеатра "Победа"

В Минске продолжается реконструкция кинотеатра "Победа". Раньше строители укрепили памятник архитектуры послевоенного периода, а после занялись фасадом и внутренними работами. Бывший антураж здание не потеряет - тематика середины прошлого столетия останется оригинальной - сложные детали на фасаде, зал с колоннами и лепнину восстановят. А вот в техническом плане кинотеатр изменится до неузнаваемости - в 5 залах установят комфортную современную мебель и технику.