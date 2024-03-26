ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как идет реконструкция минского кинотеатра "Победа"

В Минске продолжается реконструкция кинотеатра "Победа". Раньше строители укрепили памятник архитектуры послевоенного периода, а после занялись фасадом и внутренними работами. Бывший антураж здание не потеряет - тематика середины прошлого столетия останется оригинальной - сложные детали на фасаде, зал с колоннами и лепнину восстановят. А вот в техническом плане кинотеатр изменится до неузнаваемости - в 5 залах установят комфортную современную мебель и технику.

Теперь на реконструкции задействовано более 100 человек. Кинотеатр "Победа" включен в Государственный список историко-культурных ценностей и может похвастаться аутентичными элементами. Сохранить антураж - главная задача специалистов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все