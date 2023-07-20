ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как идет реконструкция трассы М-3 и когда планируют сдать объект

Движение из Минска в Витебск и обратно будет с новым уровнем комфорта. Продолжается реконструкция участка автодороги М-3. Трасса станет бетонной и четырехполосной, а значит скоростной (по ней можно будет перемещаться со скоростью 120 километров в час). Работы затронули 15 километров пути от Логойска в сторону городского поселка Плещеницы, откуда далее уже есть современная "бетонка". По пути и Хатынь, куда можно будет добраться быстрее. На повороте к мемориальному комплексу появится двухуровневая транспортная развязка. В целом же новая автодорога предусматривает несколько новых инженерных инфраструктурных сооружений. Объект планируют сдать в конце следующего года.

Дорога становится уже первой категории. То есть будет по две полосы движения в каждом направлении. Исходя из этого, предусмотрено пять больших инженерных сооружений. Первое - это мост через реку Гайна. В районе деревни Слаговище будет устроен подземный велопешеходный переход. В последнее время стараются делать трассы первой категории именно цементобетонного покрытия, потому что межкапитальный срок этого покрытия 25 лет.
Виктор Ковалевский, директор ДСУ-19 ОАО "Дорожно-строительный трест № 2 г. Гомеля"

В активной стадии сегодня и реконструкция автодороги Р-53. Новый широкополосный участок из бетона свяжет столичный город-спутник Смолевичи с Жодино. В планах строителей и расширение дороги Р-23 на участке от Солигорска до Микашевичей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все