Как идет реконструкция трассы М-3 и когда планируют сдать объект

Дорога становится уже первой категории. То есть будет по две полосы движения в каждом направлении. Исходя из этого, предусмотрено пять больших инженерных сооружений. Первое - это мост через реку Гайна. В районе деревни Слаговище будет устроен подземный велопешеходный переход. В последнее время стараются делать трассы первой категории именно цементобетонного покрытия, потому что межкапитальный срок этого покрытия 25 лет.

Виктор Ковалевский, директор ДСУ-19 ОАО "Дорожно-строительный трест № 2 г. Гомеля"