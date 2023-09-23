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Как идет строительство МТК в Беларуси, рассказал Сергей Бартош

Как идет строительство МТК в Беларуси, рассказал Сергей Бартош

В Беларуси до конца 2024 года будет построено 60 новых молочно-товарных комплексов, по 10 в каждой области. Как идет их строительство, в проекте "Вопрос номер один" рассказал Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Из 60 МТК, которые на сегодняшний день запланировано построить, на 58-ми уже приступили к строительству. Еще для двух сегодня документация находится на экспертизе, к концу года также приступят к строительству. Комплекс можно построить в течение года".

Как отметил министр, чем быстрее будут построены комплексы, тем быстрее их введут в эксплуатацию, и на них можно будет зарабатывать деньги. А далее необходимо делать проектную документацию уже на следующие МТК. Ведь заказчик - это сельскохозяйственные предприятия, районы - пишут свои технико-экономические задания, где указывают, что необходимо усовершенствовать.

Интервью с Сергеем Бартошем, министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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