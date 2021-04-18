Как идет вакцинация от COVID-19 "Спутником V"

Медики отмечают, сейчас лавинообразного роста заболеваемости в стране нет, как было во вторую волну, но увеличивается число пациентов, которых госпитализируют в стационары.



Так что по-прежнему актуальны рекомендации Минздрава - гулять на свежем воздухе, минимизировать контакты, носить маску в общественных местах. И конечно, этот список будет неполным без вакцинации.



Кстати, среди первых привитых своим антидотом были министры здравоохранения и труда и соцзащиты. За происходящим в процедурном кабинете наблюдала Анастасия Бенедисюк.





К этому дню белорусское здравоохранение шло полгода

Для "Спутника V" важна температура. Хранят при -18 градусах, размораживают за полчаса до инъекции. Инна Корзун хорошо знакома с правилами, но в пятницу ей, как всем нам кажется, хотелось ускорить процесс - все-таки вакцинация препаратом, произведенным у себя, дает большие возможности для страны в целом. К этому дню белорусское здравоохранение шло полгода. Еще тогда министр Пиневич говорил:"Буду первым!". Обещал - сделал.

Такое приподнятое настроение министра задает тон. Еще бы - в коридоре, уже подписав заявление и пройдя медицинский осмотр, его заместители и коллеги по министерскому портфелю Ирина Костевич тоже решила привиться в первых рядах - все-таки ее вотчина в том числе и социальное обслуживание населения, а это дома-интернаты, помощь инвалидам, пенсионерам. Они в зоне риска. И тут не до риска. Вакцинация, уверяют, медики, один из самых действенных методов профилактики COVID-19.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Если говорить по домам-интернатам, то сегодня 75 % пожилых людей, инвалидов, которые проживают в домах-интернатах, уже вакцинировались. Вакцинировано более 40 % работников, которые предоставляют услуги и работают в домах-интернатах".







Помощь на дому

Готовы в Минтруда помочь и с вакцинацией населению на дому. К сожалению, не все сегодня могут добраться даже до ближайшей поликлиники. А вот с прививками в торговых объектах придется немного повременить.

Корреспондент: "Александр Александрович, ваше мнение. Сейчас очень много говорят о том, что можно прививать в торговых объектах, в том числе на рынке. Как главный санитарный врач, как можете это оценить? В Беларуси такое будет?"

Александр Тарасенко, главный государственный санитарный врач - замминистра здравоохранения Беларуси:

"Возможность такая, скорее всего, будет, но не просто любому проходящему желающему, а будет создано что-то наподобие процедурного кабинета, может быть, с минимальными требованиями, но соответствующее всем санитарно-эпидемиологическим требованиям".







Летом мобильные медпункты организуют по всей Беларуси

Ориентировочно, это станет возможно летом. Тогда мобильные медпункты организуют по всей стране, задействуют по необходимости и спортивные комплексы, и рынки.

Мы пообщались с Инной Корзун, медсестрой Минской городской клинической инфекционной больницы:

- Сами уже привились от коронавируса?

- Да, второй компонент еще 6 февраля. Чувствую себя хорошо. Перенесла хорошо.

- То есть, со знанием дела сегодня напутствия даете высоким гостям?

- Да, я объясняю, на ушко шепчу, что болевые ощущения в руке могут быть, чтобы не боялись, не пугались. Это может быть.

- А сколько все-таки должно пройти времени после того, как человек переболел, чтобы дали добро на прививку?

- Разная была информация: 3 месяца, 6, но не меньше 3 месяцев точно.

Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российский "Спутник V". Мы первые, кто начал массовую вакцинацию этим препаратом, и первые, кто решил разливать у себя. И сделал это.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

"Эта вакцина в полной мере. До последней молекулы, до последнего штришка это вакцина, которая соответствует любой площадке, производимой РФ".

Сергей Беляев, гендиректор РУП "Белмедпрепараты":

"Объем первой партии до 90 тысяч доз. В апреле мы планируем еще произвести 5 серий общим количеством до 500 тысяч".

К октябрю на Белмедпрепаратах запустят производство "Спутника" по полному циклу. Продолжается работа по созданию отечественной вакцины.

Елена Богдан, первый замминистра здравоохранения Беларуси:

"Конечно, иметь технологию производства вакцины в стране, это даже не высокая, это супервысокая технология. Так, к сожалению, случилось, что на территории РФ были все вот эти мощные институты, и они как наследие Советского Союза остались там. Это очень сильная школа по созданию вакцины. Перед нами сегодня, конечно, стоит сложная и амбициозная задача. Ресурсы у нас есть, самое главное - это кадровый потенциал".



Первым компонентом уже привились 170 тысяч человек

В целом же по стране первым компонентом уже привились 170 тысяч человек. Сейчас на выбор два препарата - российский и китайский. Записаться на прививку можно в любой поликлинике.