Как идет ямочный ремонт в Минске

Горремавтодор Минска находится в активной фазе сезонного ямочного ремонта. Особое внимание специалисты уделяют каркасным улицам и магистралям с активным трафиком. Ямы и выбоины ликвидируют с помощью установки специальных латок из современной асфальтовой смеси. Она предназначена для работы в период морозов, кроме этого обладает особой прочностью и выдерживает перепады температур зимой и в межсезонье.