ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как идет ямочный ремонт в Минске

Горремавтодор Минска находится в активной фазе сезонного ямочного ремонта. Особое внимание специалисты уделяют каркасным улицам и магистралям с активным трафиком. Ямы и выбоины ликвидируют с помощью установки специальных латок из современной асфальтовой смеси. Она предназначена для работы в период морозов, кроме этого обладает особой прочностью и выдерживает перепады температур зимой и в межсезонье.

Ремонт производится в часы наименьшей загруженности транспортных артерий, чтобы не создавать заторов. В работах задействовано более 70 специалистов и около 50 единиц техники.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все