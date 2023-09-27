Как идут работы по реставрации мостовых сооружений на улицах Минска

В Минске активно ведутся работы по реставрации мостовых сооружерний. Сейчас на этапе капремонта путепровод, который соединяет улицу Московскую и Чкалова. Этот объект проходит плановую реконструкцию. Особое внимание организации дорожного движения.

Подробности у Ильи Цветкова.

Безопасность движения над землей: плановая реконструкция мостов в Минске

Любая мостовая постройка - сложная инженерная конструкция. Десятки пролетов, тонны железобетона, балки и опоры - все это держится в воздухе и выдерживает колоссальные нагрузки каждую минуту. Поэтому за состоянием надземных магистралей приходится все время следить и производить регулярное обслуживание.

На карте дорожной сети столицы - десятки таких путепроводов. Каждый построен по индивидуальному архитектурному проекту. Некоторым конструкциям полвека. Там срочно проводят капитальный ремонт.

Масштабная реконструкция сейчас и на путепроводе, который соединяет улицу Московскую и Чкалова. Грейдеры, подъемные краны, сварочные аппараты и циркулярные пилы работают в режиме 24 на 7. На время ремонта количество полос движение в обоих направлениях уменьшилось вдвое - соответственно увеличилась плотность потока машин. К такому временному дискомфорту автомобилисты относятся с пониманием.





Ликвидируют дефекты радикально: все пролеты моста меняют на новые. Материал балок и перекрытий из современных смесей, более устойчивых к нагрузкам и погодным условиям.

На финальном этапе - реконструкция еще одной магистрали - над железной дорогой. Мост по улице Радиальной также максимально обновили. Большая часть элементов конструкции железобетонная. Положили и новое асфальтное покрытие для комфортного передвижения авто.

Самый длинный в городе путепровод на проспекте Жукова, мост через улицу Железнодорожную и Орловскую, почти десяток эстакад на Минской кольцевой, в том числе участок на 25-м километре МКАД уже отремонтирован. В ближайшие 20 лет эти конструкцию ждет только текущий осмотр. В план реновации мостов также входит и оптимизация дорожного движения - расширение полос, съездов, зон для разгона, появление велосипедных дорожек. За этим следят инженеры ГАИ.