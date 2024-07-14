Как играть в "шашечки" по правилам - с 1 августа рынок такси в Беларуси ждут изменения

Если вы хоть иногда ездите на такси, то этот материал будет особенно интересен. Тема важная и горячая - рынок такси в Беларуси ждут изменения. С 1 августа начнет работу реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Электронный ресурс объединит информацию обо всех диспетчерах, водителях и машинах такси.

Тот, кого не будет в этой базе данных, не сможет оказывать услуги такси. Предполагается, что благодаря реестру бизнес станет прозрачным, и от этого выиграют и таксисты, и пассажиры, и государство. Подробнее рассказала Илона Волынец.

В Минске водитель такси потерял сознание за рулем и врезался в фасад здания. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

22-летний таксист проскочил на красный сигнал светофора и едва не покалечил детей в Гомеле.

Таксист влетел в остановившиеся машины на улице Притыцкого в столице. Пострадала подросток - пассажир перевозчика.

От аварии не застрахован никто, но когда садишься в автомобиль такси, рассчитываешь на профессиональное и безопасное вождение. Но что мы знаем о людях, которые нас возят? В лучшем случае фамилию, имя и отечество из мобильного приложения. Интересно, а вы бы продолжили поездку, узнав, что водитель без опыта вождения, без медицинской справки и вообще работает нелегально?

Ликвидировать серыхучастников рынка призваны изменения в законодательстве. С 1 августа в Беларуси запустят реестр автомобильных перевозок, где должен зарегистрироваться каждый, кто хочет остаться в этом бизнесе. В общей базе данных соберут информацию обо всех диспетчерах, водителях и машинах такси. С 1 ноября без включения в реестр работать будет запрещено (за это перевозчикам грозит конфискация выручки и автомобиля). Тогда же станет платной и регистрация: две базовых - за авто, одна - за водителя и сто - за диспетчера.

На наш взгляд, реестр позволяет сделать рынок более прозрачным. Диспетчеры, которые принимают и передают заказы, должны будут зарегистрироваться на территории Республики Беларусь. Благодаря реестру любой пассажир, а также водитель смогут увидеть, с помощью какого субъекта хозяйствования передается заказ, найти этот субъект и отстаивать свои права в случае необходимости. Юрий Костюк, первый замначальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси

Медицинская справка - один из обязательных документов для включения в реестр. За ее сроком действия будут следить. Плюс водители должны каждые 5 лет повышать квалификацию. Речь про специализированные курсы, на которых помимо основ вождения напомнят правила перевозок пассажиров, основы этики, нюансы применения таксометров и средств связи в автомобилях. Крутить баранку не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно когда от тебя зависит чья-то жизнь.

Все-таки правильное решение государства навести порядок в этой сфере. Огромный пласт бизнеса находится в буферной зоне. Непонятно, кто управляет этим огромным транспортным потоком, потому что ежедневно на линии выходит от 13 до 25 тыс. автомобилей по республике, которые заняты в сфере такси. Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров

Неуплата налогов в крупных размерах и выплата зарплаты в конвертах - серые схемы в сфере перевозок не редкость. Один из последних примеров от КГК в Витебской области. Предприимчивый бизнесмен регистрировал фирмы на формальных собственников в Полоцке и Новополоцке. За последние 5 лет мужчина не уплатил налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на сумму 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Данный гражданин регистрировал сначала ИП на своих родственников, а впоследствии стал создавать юридические лица. Чтобы скрыть преступную схему и неправомерное использование налогового режима, он решил регистрировать ИП на родственников, а субъекты хозяйствования на своих работников и подконтрольных ему лиц. В 2022 году проводилась кропотливая работа по доказыванию подконтрольности субъектов данному гражданину. Дмитрий Заверженец, начальник Новополоцкого межрайонного отдела УДФР КГК Беларуси по Витебской области

Работникам выплачивалась минимальная зарплата, остальное наличными, разумеется, без отражения по бухгалтерскому учету. Организатор преступной схемы свою вину признал и возместил в бюджет 100 тыс. рублей.

"Для быстрого развития открыл много фирм и платил меньше налогов. Понимаю это, я нарушил закон", - признался организатор преступной схемы.

Как раньше уже не будет. Согласно новым правилам, водители должны состоять в трудовых отношениях с перевозчиками. Договор подряда исключен, только контракт. То есть халтурить в свободное от основной работы время уже не выйдет. И дело не в том, что государство пытается лишить дополнительного заработка. Реестр защитит от переработки, то есть будет соблюдаться режим труда и отдыха. А значит поездки в такси станут безопаснее. Плюс не будут жаловаться коллеги-таксисты, что однодневныебомбилы забирают их клиентов в выгодные часы.

Опытный водитель такси Дмитрий Боган рассказывает: чтобы попасть в реестр, осталось пройти курсы, по всем остальным требованиям у него зеленый свет. Когда рулишь в правовом поле, бояться нечего.

"Есть один нюанс, что все должны проходить курсы повышения квалификации категории B. Эти курсы вызывают опасения, они стоят 300-500 рублей. Многих это отпугивает", - рассказал Дмитрий Боган.

Правил бояться - на дорогу не выезжать. Новый указ также предполагает обязательную установку в такси камер видеонаблюдения. Отснятый материал должен храниться не менее 15 суток.

Что касается хранения информации, все разводят панику, что это будет очень дорого. Но безопасность превыше всего, начиная от транспортной безопасности, заканчивая национальной. Есть определенные компании, которые готовы предложить пакеты услуг по хранению, предоставлению видеооборудования. То есть само оборудование будет бесплатно предоставляться, а платить нужно будет за хранение. И суммы выходят от 16 до 20 рублей в месяц. Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров

В офисе одной из столичных IT-компаний сотрудники занимаются разработкой разных информационных продуктов. Команда готова потеснить известный зарубежный сервис для вызова такси. Идея в том, чтобы создать национальный оператор.

Мы хотим объединить все службы такси в единую систему. Если говорить кратко, то главная цель - забрать заказы у иностранных сервисов. Это будет сервис, мобильное приложение как для водителей, так и для пользователей. Также будет интеграция в "Телеграме" в виде веб-приложения. Александр Кухальский, директор IT-компании