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Финансист раскрыла секрет, как "играючи" накопить на старость
Регулярно откладывать маленькие суммыпосоветовала заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве России Валерия Минчичова, пишет РИА Новости. Стоит опробовать игровой подход. По словам эксперта, игра может помочь выработать привычку регулярно откладывать маленькие суммы - начиная с десяти рублей в день и заканчивая 150 рублями в день.
"Нужно откладывать в "кубышку" - безналичную или наличную - в 1-й день 10 рублей, во 2-й - 20 рублей, в 3-й - 30 рублей и так далее до 15 числа месяца, когда в копилку попадет 150 рублей. А следующие дни до конца месяца откладывать на 10 рублей в день меньше, т.е. на 16-й день 140 рублей, на 17-й день 130 рублей и так далее", - предложила Минчичова.
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