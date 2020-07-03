Как иллюстрация достижений мирной Беларуси - Доска почета Витебска и области

На новом месте, в новом исполнении, но с неизменным требованием к лауреатам - быть лучшими. Производства по выпуску ветпрепаратов и сельскохозяйственной продукции, строительные предприятия и нефтепереработчики, медицинские учреждения и учреждения культуры - всего четыре десятка победителей в разных номинациях.

