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Как иллюстрация достижений мирной Беларуси - Доска почета Витебска и области

На новом месте, в новом исполнении, но с неизменным требованием к лауреатам - быть лучшими. Производства по выпуску ветпрепаратов и сельскохозяйственной продукции, строительные предприятия и нефтепереработчики, медицинские учреждения и учреждения культуры - всего четыре десятка победителей в разных номинациях.

Подарок гостям и жителям областного центра сделал Витебский областной краеведческий музей

Сегодня там открылась обновленная экспозиция "Защитники Отечества". Доступными для посетителей стали уникальные коллекции боевых листков и фотографий оккупированного Витебска. Экспозицию дополняют художественные инсталляции "Сражение под Сенно" и "Разминирование Витебска". Посетители могут посмотреть видеоролики о первом залпе "Катюши" под Оршей, познакомиться с воспоминаниями узников гетто и концлагерей.

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