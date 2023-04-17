Как информационные фейки в 2020 году изменили жизнь белорусского бизнесмена

Ходили все нарядные, цветочки, ленточки. Это создавало атмосферу народного праздника, все ходят, не сидят по домам, выходят, снимают обувь, становятся на скамеечки - картинка эффектная. Когда я появился в здешних местах (в СИЗО - Прим. ред.), один из сотрудников говорит: "Ну как ты, уважаемый человек, серьезный (повелся - Прим. ред.)? Безусловно, я четко осознаю свою вину, все что я сделал, да, я ошибся.

Дмитрий Богуш