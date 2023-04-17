3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как информационные фейки в 2020 году изменили жизнь белорусского бизнесмена
Информационные фейки 2020 года захватил умы сотен людей, деструктивные каналы пестрили запретными призывами, эффектными картинками. Время все расставило на свои места, вот только зачастую раскаяние приходит слишком поздно. Бизнесмен Дмитрий Богуш в 2020 году оставлял комментарии с угрозами и в социальных сетях призывал к насильственным действиям в отношении главы государства, правоохранителей и иных должностных лиц. Сейчас же мужчина в своем интервью готов поделиться мыслями о событиях 2020 года.
Ходили все нарядные, цветочки, ленточки. Это создавало атмосферу народного праздника, все ходят, не сидят по домам, выходят, снимают обувь, становятся на скамеечки - картинка эффектная. Когда я появился в здешних местах (в СИЗО - Прим. ред.), один из сотрудников говорит: "Ну как ты, уважаемый человек, серьезный (повелся - Прим. ред.)? Безусловно, я четко осознаю свою вину, все что я сделал, да, я ошибся.
Полную версию интервью смотрите в видео.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все