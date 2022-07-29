Как ищут людей, заблудившихся в лесу?

Я понимал, что время уходит. Она выходила несколько раз на связь, но речь ее из-за инсульта была несвязной. Она не могла объяснить, где находится. Обратился к спасателям. Спасибо, что они не оставили один на один с бедой. Это беда, когда ты не можешь помочь человеку. Он просит, а ты рядом, но не можешь найти. Нашли пенсионерку в поле, что на окраине леса. Услышали стоны, а заметили с квадрокоптера. Там же на месте ждали медики. Избежать серьезных последствий - одна из главных задач поиска, потому к каждой ситуации подходят индивидуально.

Александр Губчик, сын пострадавшей, житель Молодечненского района