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Как ищут людей, заблудившихся в лесу?
К сожалению, иногда поход за грибами и ягодами превращается в поиски людей. Спасатели все чаще выезжают на помощь тем, кто заблудился в лесу. Исследовать каждый квадрат зеленого массива помогает спецтехника: квадрациклы, GPS-трекеры, дроны. В лесную ловушку, как правило, попадают пенсионеры и те, кто не соблюдает простые правила безопасности.
К поисковой группе по территории Минской области присоединилась Елена Витко.
Финал счастливый, но эмоций не сдержать. Это история спасения в Любанском районе. Зов о помощи поступил от мужа, а через два с половиной часа женщину нашли. В борисовских же лесах пенсионерку искали более суток. Спасатели, милиция, военнослужащие, лесники, волонтеры - было задействовано более 150 человек. В Молодечненском районе потерялась 75-летняя женщина. В центр оперативного управления позвонил ее сын. Именно он первым отправился в зеленый массив, подключились и местные жители.
Я понимал, что время уходит. Она выходила несколько раз на связь, но речь ее из-за инсульта была несвязной. Она не могла объяснить, где находится. Обратился к спасателям. Спасибо, что они не оставили один на один с бедой. Это беда, когда ты не можешь помочь человеку. Он просит, а ты рядом, но не можешь найти.Нашли пенсионерку в поле, что на окраине леса. Услышали стоны, а заметили с квадрокоптера. Там же на месте ждали медики. Избежать серьезных последствий - одна из главных задач поиска, потому к каждой ситуации подходят индивидуально.
В первую очередь на месте поисков разворачивается штаб. Здесь вся необходимая техника: громкоговорители, бинокли, фонари и, конечно, GPS-трекеры. Они помогают спасателям ориентироваться на местности и отслеживать отработанную территорию.
Во время поисковой экспедиции спасатели используют различные приемы. Например, метод сплошной цепочки или прочесывания леса. Эффективная также работа на отклик.
Прочесывание используем, когда человек не выходит на связь, когда его координаты неизвестны. Тогда и прочесываем весь лес по квадратам. Если же связь с человеком есть, то поиски его упрощаются. Допустим, человек вышел на лесную просеку, что можно найти на карте, все поисковики сужают поиски и отрабатывают данный квадрат. Либо человек линию электропередачи какую-нибудь нашел. Найти его проще.
Лесные правила безопасности
Чтобы во время поисков лесных даров не попасть в ловушку, любителей тихой охоты просят придерживаться правил безопасности. Так, следует заранее сообщить родным о своем походе за грибами или ягодами, поделиться маршрутом и определить приблизительное время возвращения. Есть и другие полезные лайфхаки.
Женщинам и мужчинам стоит надевать яркие одежды. Это самое главное, ведь человека сразу видно. Женщины еще платки надевают яркие.Потерявшимся же рекомендуют не паниковать. Желательно найти дорогу или речку - они помогут пройти лесной лабиринт.
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