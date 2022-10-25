Не все знают, что древесная зола - прекрасное органическое удобрение, которое порой творит чудеса на участке. Использовать ее можно не только весной или летом, но и осенью, когда урожай с грядок уже убран. Некоторыми советами по применению этого удобрения в осенний период в своем блоге поделилась садовод. Ее советы публикует sb.by.



В золе содержатся такие элементы, как калий и фосфор.

"Помимо этого, в ней есть марганец, кальций, бор, медь, молибден и не только. Зола - источник многих веществ, без которых растения не могут нормально расти и развиваться", - рассказала блогер.



Зола является прекрасным раскислителем, из-за чего опытные садоводы рекомендуют вносить ее под осеннюю перекопку.



"За осень, зиму и весну зола хорошо напитывает почву ценными питательными веществами, которые необходимы растениям. Расскажу немного о своем опыте. Чаще всего золу осенью заделываю в землю обычными граблями, предварительно раскидав на каждый метр земли три-пять столовых ложек удобрения. Также рекомендую вносить золу под ягодные кустарники, чтобы укрепить их перед зимой. Помимо этого, такое удобрение можно вносить в почву при осенней посадке плодовых деревьев и клубники. Под молодые яблони, к примеру, всегда вношу стакан золы", - поделилась советомсадовод.



Если у вас большое количество древесной золы, тоосенью ею также можно подкормить плодовые деревья.



Фото:pixabay.com