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Как использовать луковую шелуху с пользой для сада и огорода - советы агронома
Факт
Многие дачники привыкли выбрасывать луковую шелуху. Однако они не задумываются, что это не просто отходы, а прекрасное средство, обладающее рядом полезных свойств. Использовать как луковую, так и чесночную шелуху нужно правильно: в чистом виде пользы она не приносит. О том, как применять такое средство на участке, рассказал агроном Петр Ломонос. Его советы публикует sb.by.
Луковая шелуха в чистом виде может навредить растениям, посаженным на участке.
"Она содержит большое количество фитонцидов, которые могут угнетать рост микроорганизмов, из-за чего посаженные в почву растения будут развиваться намного хуже. Однако это не означает, что луковую шелуху нельзя использовать на участке. Стоит отметить, что она обладает бактерицидными свойствами, а значит, является прекрасным помощником в борьбе с болезнями и вредителями. Помимо этого, в луковой шелухе содержится такое вещество, как фертицин, благодаря которому растения будут более устойчивыми к болезням", - пояснил агроном.
Чтобы луковая шелуха пошла на пользу, нужно приготовить из нее настой.
Рецепт настоя из луковой шелухи
"Рецепт достаточно простой: 500 граммов луковой шелухи необходимо залить 10 литрами горячей воды. Средство должно настаиваться сутки, после этого им можно будет опрыскивать или поливать растения", - поделился эксперт.
Если дачник выбирает полив, полученный раствор можно наполовину разбавить водой. При проведении процедуры необходимо учитывать, что на одно растение требуется около 300 миллилитров средства.
"После такого полива активизируется рост почвенной микрофлоры, растения станут более устойчивыми к болезням. Обработка по листу полученным раствором поможет избавиться от серой гнили, что особенно актуально для клубники, и паутинного клеща. Отмечу, что полив настоем луковой шелухи не принесет вреда и комнатным растениям", - отметил специалист.
Он подчеркнул, что для приготовления средств лучше подойдет луковая шелуха, собранная в осенний период. При этом предпочтение стоит отдавать желтой шелухе, поскольку она обладает более ярко выраженными бактерицидными свойствами.
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