Как использовать луковую шелуху с пользой для сада и огорода - советы агронома

Многие дачники привыкли выбрасывать луковую шелуху. Однако они не задумываются, что это не просто отходы, а прекрасное средство, обладающее рядом полезных свойств. Использовать как луковую, так и чесночную шелуху нужно правильно: в чистом виде пользы она не приносит. О том, как применять такое средство на участке, рассказал агроном Петр Ломонос. Его советы публикует sb.by.



Луковая шелуха в чистом виде может навредить растениям, посаженным на участке.

"Она содержит большое количество фитонцидов, которые могут угнетать рост микроорганизмов, из-за чего посаженные в почву растения будут развиваться намного хуже. Однако это не означает, что луковую шелуху нельзя использовать на участке. Стоит отметить, что она обладает бактерицидными свойствами, а значит, является прекрасным помощником в борьбе с болезнями и вредителями. Помимо этого, в луковой шелухе содержится такое вещество, как фертицин, благодаря которому растения будут более устойчивыми к болезням", - пояснил агроном.



Чтобы луковая шелуха пошла на пользу, нужно приготовить из нее настой.