Как использовать сахар в быту

Последние годы здоровое питание становится все актуальнее. Неудивительно, что вытесняется из рациона сахар, который приносит мало пользы организму. Но мы не советуем совсем избавляться от этого продукта. Есть масса способов использо-вания сахара для решения повседневных проблем.



Кофемолки нуждаются в периодической очистке, особенно в том случае, если они используются для измельчения дру-гих продуктов, например, орехов. Чтобы прочистить лезвия, насыпьте туда полстакана сахарного песка. В процессе пере-малывания лезвия очистятся от остатков продуктов.



Каждый из нас хоть раз, но обжигал язык из-за любви к горячим напиткам или острой пище. Ощущения при этом очень неприятные. Сахар может помочь вам быстро успокоить язык. Просто положите один кусочек в рот, и вы почувствуете мгновенное облегчение. Если у вас нет кубиков, то используйте одну чайную ложку сахарного песка.



Сахар способен впитывать влагу, и это тоже можно использо-вать. Просто добавьте несколько кусочков рафинада в герметичную емкость с продуктами (сыр, булочки или пирог). Они бу-дут впитывать влагу и не дадут развиваться плесени.



Из сахара можно приготовить скраб для тела. Возьмите очень спелый банан, очистите его и разомните вилкой. К фруктовой кашице добавьте 3 столовые ложки сахарного песка, 1 чайную ложку оливкового масла и все хорошо перемешайте. Нанесите смесь на кожу, помассируйте и смойте ее. Крупинки сахара от-шелушат омертвевшие клетки эпидермиса, а оливковое масло и банан увлажнят ее.



Следуйте нашим советам, и пусть домашние хлопоты будут в радость!



