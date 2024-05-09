Как итальянская забастовка со стороны священнослужителей спасла от создания автокефальной церкви на территории Беларуси

Немцы пришли к задаче расколоть церковь и создать автокефальную церковь на территории Беларуси. Об этом втелефильмеАТН "За паству и Отечество"рассказал председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви, кандидат богословия протоиерей Игорь Васько.

Реализовать проект автокефалии должны были люди, прибывшие сюда с нацистским обозом. Они занимали высокие должности в оккупационной администрации. Бургомистр Минского округа, по совместительству агент абвера Родослав Островский. Дмитрий Космович, который руководил полицией в Минске, и Иван Косяк - работник Генерального комиссариата. Они должны были склонить к автокефалии митрополита Пантелеймона Рожновского. Ему выдвинули ультиматум, что он будет руководить церковью при определенных условиях. "Первое - это объявление автокефалии Белорусской православной церкви, перевод на белорусский язык делопроизводства и службы, подготовка статута белорусской автокефальной церкви и ряд других положений, которые он должен был провести в жизнь", - рассказал историк спецслужб, кандидат исторических наук Юрий Зверев.

Пантелеймон был верным сторонником канонической целостности православной церкви. Идею раскола не поддержал. Митрополита отправили в ссылку в монастырь в местечко Ляды, недалеко от Минска. В обители владыка находился под домашним арестом. Окна кельи Пантелеймона Рожновского выходили в центральный монастырский двор - на главный собор. Сегодня в митрополичьих покоях - домовой храм. Епископа фактически отправили на покой. Дела он передал помощнику - архиепископу Могилевскому и Мстиславскому Филофею Нарко.

Гауляйтер Кубе поддерживает идею белорусских коллаборационистов о создании белорусской автокефальной православной церкви. Для того чтобы реализовать этот проект, необходимо оторвать Белорусскую православную церковь, ее пастырей и паству от материнской - то есть от Русской православной. В 1942 году нацисты и их сторонники приступают к реализации раскольнического плана.

Филофей Нарко был завербован абвером. Тесно общался с некоторыми сотрудниками Генерального комиссариата, встречался с Кубе. На проповедях в обязательном порядке восхвалял политику Гитлера. Молился за победу немецкого оружия.

Фелафей Нарко был человеком Родослава Островского, это очень влияло на расстановку в церковной борьбе. Родослав Островский негативно относился к Пантелеймону Рожновскому. Он считал этого человека человеком просоветским. Радослав Островский сделал ставку именно на Нарко. На Фелофея Нарко, как на человека, который проводил бы эту автокефальную политику. Александр Горный, доцент Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы, кандидат исторических наук, член отдела по канонизации святых Гродненской епархии БПЦ

Реализация автокефального проекта - первоочередная задача. Ее необходимо реализовать во что бы то ни стало. Но большинство духовенства отрыв от Русской православной церкви не поддерживало. Был принят устав, в котором говорится, что провозглашения автокефалии возможно лишь на канонических условиях.

Священники, которые неплохо сосуществовали с немецкой оккупационной администрацией, четко придерживались религиозных канонов. Для того чтобы получить статус автокефалии, надо пройти конкретные процедуры. Они строго обязательны. Без их прохождения автокефалия состояться не может. И здесь можно говорить о неком саботаже, об итальянской забастовке со стороны белорусских, даже лояльных немецкой оккупационной власти, священнослужителях. Геннадий Краско, замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук

Был разработан документ - Статут Белорусской автокефальной православной церкви, где в 113-м пункте было прописано, что автокефалия будет принята только после признания ее всеми поместными церквями, в том числе Московским патриархатом.

30 августа 1942 года в Спасо-Преображенском кафедральном - то есть главном - храме Минска, под руководством Филофея Нарко начал работу "Всебелорусский православный Собор", на котором решалась судьба Белорусской православной церкви. Митрополита на собрание не допустили.

Он поставил условие, что объявит автокефальную церковь при условии признания всех православных церквей, в том числе и Московским патриархатом. Были подготовлены письма во все церкви, были переведены на те языки, однако эти письма Генеральным комиссариатом (разные версии есть) то ли они затерялись у них, то ли они были отправлены и не дошли...). Юрий Зверев, историк спецслужб, кандидат исторических наук

Священники, священнослужители православной церкви видели свою задачу в сплочении народа, в сохранении духовной силы, духовной мощи. Потому что без этой духовной силы, без духовного стержня, добиться победы, добиться перелома в войне, было невозможно. Архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии