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Как избавиться от головной боли без лекарств, рассказал невролог
Врач-неврологПавел Хорошев утверждает, что вода поможет снять головную боль. В каком случае этот способ эффективен, рассказывает РИА Новости.
В первую очередь нужно помнить, что головная боль может быть признаком серьезного заболевания, поэтому при ее появлении лучше проконсультироваться с врачом, чтобы он поставил точный диагноз и назначил лечение, предупредил специалист.
Головная боль может указывать на нехватку воды в организме.
Врач рассказал, как нужно реагировать на возникновение головной боли. "При остром приступе головной боли человеку нужно вспомнить, сколько воды он сегодня выпил. Если это была чашка кофе с утра, а на часах - 15:30, то стоит выпить одну-две большие кружки воды или чая. Также нужно глубоко, интенсивно подышать, чтобы увеличить насыщаемость крови кислородом", - посоветовал Хорошев.
По словам невролога, головная боль должна уменьшиться через 40-60 минут после того, как человек выпьет достаточное количество жидкости.
Принимать лекарства от головной боли без назначения врача не стоит, отметил специалист.
Фото:pixabay.com
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