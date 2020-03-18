Как избавиться от крошек на клавиатуре при помощи народных средств

Все знают, что перекусывать, не расставаясь с ноутбуком, - плохая идея. Но вечные цейтноты делают свое дело. И бутерброды регулярно пролетают над оргтехникой. Естественно, оставляя гору крошек после себя.



Протестируем популярные лайфхаки. Спасением клавиатуры от сухих остатков пищи займутся: кисточка для рисования, кисточка для макияжа, фен или пылесос.



Принадлежность для рисования в принципе справляется со своей задачей. Бонус - умиротворенное творческое настроение. Минус - кажется, самые мелкие крошки забиваются в щели между кнопок. Хотя внешне - чистота и порядок.



Продолжаем эксперимент с новой порцией крошек. Кисть для макияжа с подметанием клавиатуры справилась побыстрее своей родственницы из художественного мира. В остальном результаты те же.



У фена - молниеносное действие! Но слишком заметный побочный эффект. Крошки разлетелись вокруг! И будут еще долго хрустеть под руками и ногами.



С пылесосом придется потратить немного времени на подготовку. Важно снять насадку и выбрать минимальную мощность, чтобы вместе с крошками не расстаться с клавишами. Зато даже микроскопические остатки еды теперь удалены.



