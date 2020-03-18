3.73 BYN
Как избавиться от крошек на клавиатуре при помощи народных средств
Все знают, что перекусывать, не расставаясь с ноутбуком, - плохая идея. Но вечные цейтноты делают свое дело. И бутерброды регулярно пролетают над оргтехникой. Естественно, оставляя гору крошек после себя.
Протестируем популярные лайфхаки. Спасением клавиатуры от сухих остатков пищи займутся: кисточка для рисования, кисточка для макияжа, фен или пылесос.
Принадлежность для рисования в принципе справляется со своей задачей. Бонус - умиротворенное творческое настроение. Минус - кажется, самые мелкие крошки забиваются в щели между кнопок. Хотя внешне - чистота и порядок.
Продолжаем эксперимент с новой порцией крошек. Кисть для макияжа с подметанием клавиатуры справилась побыстрее своей родственницы из художественного мира. В остальном результаты те же.
У фена - молниеносное действие! Но слишком заметный побочный эффект. Крошки разлетелись вокруг! И будут еще долго хрустеть под руками и ногами.
С пылесосом придется потратить немного времени на подготовку. Важно снять насадку и выбрать минимальную мощность, чтобы вместе с крошками не расстаться с клавишами. Зато даже микроскопические остатки еды теперь удалены.
Итоги и оценки
По результатам эксперимента кисточка для рисования получает зеленый фартук. Ее плюсы - небольшие габариты и бесшумная работа.
У косметической кисти - 2 зеленых фартука. За скорость.
Фен, хоть и очистил клавиатуру, все-таки испытание провалил.
Пылесос - лидер в уборке ноутбука от крошек. Он делает ее качественнее всех испытуемых. Хотя с ним и придется повозиться подольше.