Как избавиться от негативных мыслей - советы психолога

Мы часто терзаем себя негативными мыслями из-за неудач на работе, расставания с любимым человеком, финансовых трудностей. Это закладывается в долгосрочной памяти и становится привычкой, которая мешает нам радоваться жизни и получать от нее удовольствие.



Именно поэтому в моменты, когда кажется, что мир рухнул, нужно перемещать свой фокус на полезные и хорошие вещи,порекомендовала клинический психолог Дарья Вексель. Советы специалиста публикует sb.by.



В качестве примера психолог привела частую историю, когда девушка при расставании с парнем начинает душить себя грустными песнями и воспоминаниями. Психолог заверила, что мозг все запоминает и потом играет с нами злую шутку. "Мозг - это кладезь наших чувств и эмоций, всего, что мы улавливаем. То естьчем вы напитали мозг за день, такие мысли и получите на следующий. А когда вы целыми днями прокручиваете в голове обиды, читаете какие-либо переписки и страдаете, сплетничаете, ваш мозг даст именно это. Вы фокусируете внимание на негативе, а он потом перемещается в долгосрочную память, и таким образом вы просто ходите по кругу", - отметила Дарья Вексель.



Важно уметь перемещать фокус внимания на полезные вещи. В тяжелые периоды просто необходимо читать книги, слушать медитации, проговаривать аффирмации.



"Конечно, когда случается какая-то неприятная ситуация, ссора или расставание, нужно прожить эти эмоции в себе, возможно, даже выплакаться. Нопосле вытереть слезы и начать наполнять себя. В такие моменты также отлично помогают новые увлечения", - подчеркнула психолог.



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