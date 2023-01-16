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Как избавиться от новогодней ели правильно
Избавиться от новогодней ели правильно! 22 января будет осуществляться вывоз хвойных деревьев. Для этих целей в каждый район столицы будут направлены специальные автомобили-мусоровозы для сбора и дальнейшей переработки елей или других хвойных деревьев. Особой подготовки не требуется, необходимо лишь снять мишуру и новогодние украшения.
Старые ели дробятся на щепу и используются в производстве брикетов для отопления котельных. Это позволит дать вторую жизнь дереву и использовать символ нового года с умом. К слову, подобная утилизация не распространяется на искусственные деревья.
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