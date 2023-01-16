Как избавиться от новогодней ели правильно

Избавиться от новогодней ели правильно! 22 января будет осуществляться вывоз хвойных деревьев. Для этих целей в каждый район столицы будут направлены специальные автомобили-мусоровозы для сбора и дальнейшей переработки елей или других хвойных деревьев. Особой подготовки не требуется, необходимо лишь снять мишуру и новогодние украшения.