Как избавиться от плесени в доме

Хорошо идет только сыр с плесенью, а вот во всех остальных случаях плесень - это крайне нежелательное явление. Особенно, если она выступила на стенах. Нужно как можно скорее от нее избавиться. Для этого вам понадобится чайное дерево!



Австралийские ученые обнаружили, что антисептические свойства масла чайного дерева в 100 раз эффективнее, чем карболовая кислота, которая используется как бактерицидное средство.



Сегодняшние исследования также показывают, что это масло очень полезно при лечении осложнений заболеваний дыхательных путей: боль в горле, насморк, астма и даже туберкулез и бронхит.



Итак. Что нужно сделать, чтобы избавиться от плесени в доме? Достаточно смешать масло чайного дерева с водой, а затем вылить смесь в бутылку с распылителем. Нанесите средство там, где появилась плесень, и оставьте до высыхания, а затем протрите эти места с помощью бумажного полотенца. Вы будете удивлены быстрому результату!



