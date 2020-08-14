Как избавиться от рыбного запаха на разделочной доске?

Сильный характерный запах на разделочной доске остается даже после того, как рыбу почистили от плавников, нарезали, приготовили и съели. Мыть обычной водой с мыльным раствором бесполезно. Здесь нужны особые средства.



Уксус, соль, горчица, молоко. Проверим народные советы и вынесем свой вердикт.





Тестирование

1. Готовим крепкий солевой раствор: 5 столовых ложек на литр горячей воды. Хорошенько размешиваем. И замачиваем пропахшую рыбой доску на 10-15 минут.

2. Снова обрабатываем рыбой доску и продолжаем эксперимент. Теперь в ход идет сухая горчица. Посыпаем горьким порошком доску и даем природному абсорбенту впитать неприятный запах перед тем, как отправить доску в мойку.

3. Противный рыбный запах советуют удалять с помощью уксуса. Добавляем его в горячую воду и отправляем в такую ванну бедную разделочную доску. Пусть отмокает.

4. Всем известно, что рыба и молоко не очень-то дружат. А некоторые утверждают, что холодный напиток поможет даже побороть неприятный аромат. Смачиваем загрязненную доску молоком до того, как помыть обычным способом.

Итоги и оценки

1. Солевой раствор нейтрализует рыбный запах практически полностью.

2. Горчичным порошком я тоже довольна. Работает!

3. После уксуса рыбу учуять невозможно. Правда, теперь на кухне стоит другой стойкий аромат.