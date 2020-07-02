Как избавиться от ржавчины

Ничто не вечно под луной - блестящий металл теперь не в лучшем виде. Но списывать его на свалку рано! Сегодня будем бороться со ржавчиной народными средствами. Реанимировать 4 подопытных шурупа с остатками краски и явными признаками окисления



Попробуем перекисью водорода, кока-колой, лимонной кислотой и средством для мытья унитазов.



1. Готовим раствор из расчета 10 граммов лимонной кислоты на литр воды. И вымачиваем в нем первый шуруп в течение суток. После извлекаем металлический предмет и зачищаем его металлической щеткой или наждачкой. В стаканчике и на бумаге остаются ржавые частицы.



2. Проверяем лайфхак с кока-колой. Ортофосфорная кислота в составе газировки в теории тоже должна воздействовать на красные оксиды железа. Второй шуруп пролежал в коле 24 часа… Интересно, ототрется ли теперь ржавчина? Скоро узнаем.



3. Средство для унитазов – это два в одном. В его составе и лимонная, и ортофосфорная кислоты. Отправляем ржавый шуруп в химическую ванну на сутки… А теперь активно работаем металлической щеткой, чтобы довести шуруп до блеска.



4. Тестируем быстрый способ борьбы со ржавчиной. Обрабатываем металл перекисью водорода, а затем нагреваем над газовой горелкой или кухонной плитой. Теперь ржавые частицы должны легко покинуть поверхность шурупа. Что ж, сейчас выясним, работает ли этот лайфхак.



