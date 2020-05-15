Как избавиться от сока одуванчика на одежде

Желтые солнышки на полянках! Одуванчики - это так мило… Как тут удержаться от селфи в веночке? И сколько ни говори подрастающему поколению о коварном соке весенних цветочков, все равно придется отстирывать одежду от противных корявых пятен. А ведь эта миссия - по моему опыту - практически невыполнима. Хотя во Всемирной паутине я отыскала довольно много советов по борьбе с пятнами от одуванчиков.



Сегодня проверим перекись водорода, марганцовку, лук и растительное масло в команде с хозяйственным мылом.



Эксперимент начинается! Для начала поставим побольше пятен молочком одуванчика на четырех платьях. Конечно, это опытные образцы. Настоящую одежду подвергать такому риску не стоит. Готово! Сок высох и зафиксировался на ткани. Моющим средствам придется нелегко.



Первой к испытанию приступает перекись водорода. Каждое пятнышко от сока одуванчиков методично прокапываем аптечным средством. В таком виде одежду нужно оставить на полчаса перед стиркой.



Марганцовка. Добавляем в воду совсем немного кристаллов, чтобы получился розовый раствор, и замачиваем в нем платье на несколько часов перед обычной стиркой.



Старинное средство - обыкновенная луковица. Разрезаем пополам и с двух сторон натираем испачканное место на ткани. Луковый сок должен победить молочко одуванчика.



И еще одно народное средство. Пятна сначала покрываем растительным маслом, а затем обильно намыливаем хозяйственным мылом и отправляем в стирку.



