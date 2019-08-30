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Как избавиться от ядовитого растения - борщевика? Советы ученых

Как избавиться от ядовитого растения - борщевика? Советы ученых

Не вооружен, но опасен! За последние несколько лет площадь произрастания борщевика Сосновского сократилась в шесть раз. Новой методикой борьбы делятся белорусские ученые. Юлия Хмель продолжит.

Хотя еще год назад из-за борщевика прогулка по парку в Курасовщине могла оставить после себя неприятные последствия. Экочистота - заслуга белорусских ученых. Николай Ламан - доктор биологических наук показывает фотографии и с гордостью рассказывает о том, как удалось избавиться от опасного растения. Препараты - отечественного производства. Методика тоже своя, ее разработали в институте экспериментальной ботаники.



Прямо в цель. Здесь работают так называемым точечным методом. Он не только эффективный, но еще и безопасный. Раствор попадает на сам борщевик и его точку роста. Другие зеленые культуры, которые растут рядом с вредителем, останутся в сохранности.

В Логойске благодаря усилиям ученых уже уничтожено более 12 гектаров борщевика. Сейчас работа продолжается.

За последние восемь лет площади с борщевиком Сосновского сократилась почти в шесть раз: с 250-ти гектаров до сорока. Несмотря на положительную динамику, бороться все же есть с чем.

И если с одним растением-вредителем ученые борются, чтобы полностью его искоренить, то другим, краснокнижным, стараются дать новую жизнь. Далеко ходить не надо. Здесь же в Логойске специалисты проводят мониторинг. Считают количество цветущих растений, общую площадь популяции, размеры цветка, листьев и стебля - именно так определяют жизнеспособность краснокнижных.

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Но прежде стоит добраться и найти "богатство". А для этого специалисты могут и часами бродить в поисках. Сегодня на пути ученых - ветреница лесная. С первого взгляда ничем не примечательная, но когда зацветает, с белыми лепестками ее заметить легче.

В институте экспериментальной ботаники знают каждое растение. Не только на картинках в книге, еще практически в 3Д объеме. Около 90 % всех белорусских растений ученые хранят в специальной лаборатории. Самому старому образцу здесь почти 200 лет. Но все же главная задача перед учеными - сохранить популяции в природе.

Всего в Беларуси зарегистрировано более 4 тысяч растений, из них - 189 в Красной книге. Ученые утверждают: будь они абсолютно безвредными или, наоборот, опасными - каждое необходимо сохранить для завтра. Но так, чтобы они не мешали жить сегодня.

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