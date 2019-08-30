Как избавиться от ядовитого растения - борщевика? Советы ученых

Не вооружен, но опасен! За последние несколько лет площадь произрастания борщевика Сосновского сократилась в шесть раз. Новой методикой борьбы делятся белорусские ученые. Юлия Хмель продолжит.



Хотя еще год назад из-за борщевика прогулка по парку в Курасовщине могла оставить после себя неприятные последствия. Экочистота - заслуга белорусских ученых. Николай Ламан - доктор биологических наук показывает фотографии и с гордостью рассказывает о том, как удалось избавиться от опасного растения. Препараты - отечественного производства. Методика тоже своя, ее разработали в институте экспериментальной ботаники.





Прямо в цель. Здесь работают так называемым точечным методом. Он не только эффективный, но еще и безопасный. Раствор попадает на сам борщевик и его точку роста. Другие зеленые культуры, которые растут рядом с вредителем, останутся в сохранности.



В Логойске благодаря усилиям ученых уже уничтожено более 12 гектаров борщевика. Сейчас работа продолжается.



За последние восемь лет площади с борщевиком Сосновского сократилась почти в шесть раз: с 250-ти гектаров до сорока. Несмотря на положительную динамику, бороться все же есть с чем.



И если с одним растением-вредителем ученые борются, чтобы полностью его искоренить, то другим, краснокнижным, стараются дать новую жизнь. Далеко ходить не надо. Здесь же в Логойске специалисты проводят мониторинг. Считают количество цветущих растений, общую площадь популяции, размеры цветка, листьев и стебля - именно так определяют жизнеспособность краснокнижных.