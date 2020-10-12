Как избавится от зеленки на руках

Зеленка - отличный краситель. И при использовании, как правило, надежно украшает руки устойчивым ярким оттенком. Проверим, можно ли быстро от него избавиться с помощью крепкого алкоголя, хлоргексидина, средства для снятия макияжа и перекиси водорода.

Используем напиток с высоким содержанием спирта. Сможет ли стереть цифру номер 1? Да, зеленка исчезает!

Перекись водорода - доступное и распространенное средство. И его тоже боится, казалось бы, непобедимая зеленка.

Хлоргексидин тоже найдется во многих аптечках. Бесцветный антисептик против зеленого. Кто кого?

И молочко для снятия макияжа. Самое щадящее - подходит даже для нежной чувствительной кожи.

Итоги и оценки

1. Спирт справился лучше всех. Зеленка исчезла без следа.

2. Перекись водорода тоже хороша. Остатки пигмента на коже сложно заметить.

3. Хлоргексидин улучшил ситуацию, но этого явно недостаточно.