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Как избавится от зеленки на руках
Зеленка - отличный краситель. И при использовании, как правило, надежно украшает руки устойчивым ярким оттенком. Проверим, можно ли быстро от него избавиться с помощью крепкого алкоголя, хлоргексидина, средства для снятия макияжа и перекиси водорода.
Используем напиток с высоким содержанием спирта. Сможет ли стереть цифру номер 1? Да, зеленка исчезает!
Перекись водорода - доступное и распространенное средство. И его тоже боится, казалось бы, непобедимая зеленка.
Хлоргексидин тоже найдется во многих аптечках. Бесцветный антисептик против зеленого. Кто кого?
И молочко для снятия макияжа. Самое щадящее - подходит даже для нежной чувствительной кожи.
Итоги и оценки
1. Спирт справился лучше всех. Зеленка исчезла без следа.
2. Перекись водорода тоже хороша. Остатки пигмента на коже сложно заметить.
3. Хлоргексидин улучшил ситуацию, но этого явно недостаточно.
- Средство для снятия макияжа справилось. Почти идеально.
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