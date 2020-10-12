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Как избавится от зеленки на руках

Зеленка - отличный краситель. И при использовании, как правило, надежно украшает руки устойчивым ярким оттенком. Проверим, можно ли быстро от него избавиться с помощью крепкого алкоголя, хлоргексидина, средства для снятия макияжа и перекиси водорода.

Используем напиток с высоким содержанием спирта. Сможет ли стереть цифру номер 1? Да, зеленка исчезает!

Перекись водорода - доступное и распространенное средство. И его тоже боится, казалось бы, непобедимая зеленка.

Хлоргексидин тоже найдется во многих аптечках. Бесцветный антисептик против зеленого. Кто кого?

И молочко для снятия макияжа. Самое щадящее - подходит даже для нежной чувствительной кожи.

Итоги и оценки

1. Спирт справился лучше всех. Зеленка исчезла без следа.

2. Перекись водорода тоже хороша. Остатки пигмента на коже сложно заметить.

3. Хлоргексидин улучшил ситуацию, но этого явно недостаточно.

  1. Средство для снятия макияжа справилось. Почти идеально.

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