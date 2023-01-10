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Как избежать гололедных травм?

Сложные погодные условия из-за порывистого ветра и снегопада сохраняются в столице и области. На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах гололед, на дорогах местами гололедица.

С морозами увеличивается и количество гололедных травм. За выходные в Минский городской клинический центр травматологии и ортопедии поступили 4 человека. Травмы незначительные, пациентам понадобилась только амбулаторная помощь. В целом сейчас в дневном стационаре лечение проходят почти 300 человек.

Мы обычно стараемся падать, выставляя руки вперед, поэтому пациенты к нам приезжают с переломами лучевой кости. А мы должны подать на бок и сгруппироваться, прижать ручки к себе. Это минимизирует получение каких-либо тяжелых травм, в том числе переломов.
Станислав Третьяк, заместитель главного врача 6-й городской клинической больницы г. Минска

Министерство здравоохранения, ГАИ и МЧС рекомендуют быть осторожными в сложных погодных условиях.

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