Как избежать гололедных травм?

Мы обычно стараемся падать, выставляя руки вперед, поэтому пациенты к нам приезжают с переломами лучевой кости. А мы должны подать на бок и сгруппироваться, прижать ручки к себе. Это минимизирует получение каких-либо тяжелых травм, в том числе переломов.

Станислав Третьяк, заместитель главного врача 6-й городской клинической больницы г. Минска