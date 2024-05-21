Как избежать хаоса и кровопролития, пока Запад отстаивает однополярность мира

Мир на пороге глобальных перемен. Появляются новые союзы, организации, альянсы. При этом Запад отстаивает свою однополярную модель. Отстаивает всеми силами, что зачастую ведет к хаосу и кровопролитию. Как избежать подобного сценария и кого считать в этом союзником, узнаете в проекте "Диспозиция".

В России, как известно, назначили нового министра обороны - Андрея Белоусова. Эта новость стала топовой в мировых СМИ. Абсолютное большинство экспертов и политологов сходятся во мнении, что суть произошедшего - настройка экономики России под реалии вооруженных конфликтов и наоборот. Эту версию, можно сказать, подтвердил и Президент Российской Федерации Владимир Путин, когда представлял главу военного ведомства командующим войсками округов.





Конечно же, последствия решения с такой формулировкой будут серьезными, в том числе для Беларуси. Экономическая синхронизация с прицелом на военные нужды не проводится на короткий период. И Минску необходимо в полной мере учесть, что перспектива в регионе требует от нас максимального и долгосрочного напряжения сил для сохранения мирного неба. Быть может, даже сейчас мы живем еще во вполне расслабленном состоянии. Радует здесь, что министры обороны Беларуси и России самым оперативным образом наладили контакт, провели телефонные переговоры, где Андрей Белоусов подчеркнул особые отношения между вооруженными силами двух государств.

Абсолютно позитивный в этом контексте для нас момент - визит Путина в Китай. Углубляющееся взаимодействие двух важнейших союзников Беларуси - Москвы и Пекина - это фактор сдерживания и для недоброжелателей Минска.

Насчет того, насколько важны международные отношения для безопасности, показателен пример Грузии. Казалось бы, парламент страны избран демократически, Запад признал, можно работать. Ан нет. Работать можно тоже только в русле Запада, иначе не важно, демократия у тебя или нет. Пошел против хозяев - и уличные протесты тебе обеспечены. В Тбилиси протестующих против закона об иноагентах, к примеру, открыто поддержали главы МИД Исландии, Литвы, Эстонии. Даже с трибуны выступили.





Неплохо звучит. И кое-что напоминает, правда? А если не подействует, террористические методы протестующих в Грузии тоже шибко осуждаться не будут. Индульгенция фактически выписана. Выбрали, конечно, для этого самых что ни есть европейских монстров. Особенно Исландия интересна в списке, очень болеет Рейкьявик за грузинские законы. Так что с друзьями повнимательней надо. Иные и до войны доведут.

Но, конечно, главный стоп-кран войны - собственная армия. В Беларуси войска сейчас не просто тренируются, а практически воюют, только на учебных полях, прокачивая те направления, на которых точечные усилия дают стратегический результат. Так и для бюджета приятнее. Работают в эти дни военные в укрепрайонах, усиливают дружбу беспилотников и артиллерии, продолжают развивать ПВО, РЭБ, территориальную оборону и народное ополчение. И людей, и техники хватает. А готовности защищать - еще больше.

Мы видим, что наших людей сегодня не нужно убеждать в важности совместной защиты нашего государства. Люди понимают, что только сплоченно мы можем противостоять тем вызовам, угрозам, которые, к сожалению, существуют вокруг нашей страны. Только в единстве наша сила и в единстве нам не страшно никакое современное оружие. Это наше общее дело. Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь

Кстати, в Украине в эти дни сетуют на нехватку людей на поле боя, слабые оборонительные сооружения и главное - на отсутствие мотивации у людей к вооруженной борьбе. У россиян как раз по этим пунктам преимущество. Т.е. на данный момент все выводы в Беларуси по развитию этих конкретных векторов оправдываются.