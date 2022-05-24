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Как избежать встречи с клещами в Минске и кто в зоне риска
Меры предосторожности сейчас необходимо соблюдать любителям отдыха на природе. С наступлением стабильно теплой погоды активизировались клещи. Они являются возбудителями серьезных заболеваний, таких как лайм-боррелеоз и энцефалит, поэтому при обнаружении необходимо обязательно обратиться к врачу. Как избежать нежелательных встреч, выяснял Илья Цветков.
Вывезли ее на природу, дали как следует побегать и забрали домой, осмотрели, сначала даже ничего не заметили. А через некоторое время сняли с нее около десяти клещей, причем они уже успели напиться.
В зоне риска домашние питомцы
Так неудачно закончилась одна из прогулок на природе для домашнего питомца Ирины по кличке Тинки. Ветеринары подтверждают, собаки особенно восприимчивы к укусам клещей. И последствия могут быть самыми серьезными. Спасает только усиленная терапия, а после курс витаминов. В качестве защиты от повторной атаки паразитов - спреи, специальные ошейники и таблетки.
Повезли в клинику, так как она стала вялая. Там ее в последний момент спасли, применили жестокую терапию, но это было единственное, что могло помочь.
Клещи - переносчики опасных болезней
Для людей укус клеща также опасен. Паразиты являются переносчиками серьезных заболеваний - энцефалита и болезни Лайма. Поэтому при обнаружении клеща следует как можно скорее обратиться к врачу.
Если укус произошел, то нужно не паниковать и обратится к врачу. Здесь профессионально окажут помощь, извлекут клеща и отправят, если необходимо, на экспертизу. После всех процедур обязательны к приему такие препараты как доксициклин.
В высокую траву не заходить! Именно такие заросли кустарников и густой осоки - излюбленное место обитания опасных паразитов. Клещи активизировались в Минске, поэтому при выборе мест для отдыха на природе стоит быть внимательными.
Зоны возможных встреч с паразитами - на карте Минска
Специалисты даже определили локации, где вероятность нахождения клещей наиболее высокая. В столице это лесной массив Цнянского водохранилища, лесопарк "Степянка" и "Зеленый Луг", а также "Город птиц", парк имени Грековой, фруктовый сад на улице Рафиева.
Спасение от клещей - санитарные обработки
Все эти места обрабатывают с помощью специальных растворов. Охота на клещей у специалистов столичного Центра дезинфекции - регулярная процедура. Санитарной зачисткой занимаются несколько раз в неделю. Особое внимание уделяют зонам возле детских площадок и пешеходных дорожек.
Наша организация проводит мониторинг. Далее по заявкам граждан или районных организаций выполняет зачистку. В основном это лесопарки, а также Цна, Минское море - в первую очередь прибрежная зона. Специалисты выезжают на место и распыляют специальный раствор. В течение трех дней посещать эту территории нельзя. Об этом сообщают объявления и таблички, а также сообщения на сайтах исполкомов.
Дополнительной защитой будет и прогулочный дресс-код: светлая одежда из плотной ткани, головной убор, а после обязательный осмотр.
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