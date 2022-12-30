Как изменилась белорусская армия за 365 дней и какие планы на 2023 год

Новый год уже на пороге. Белорусы готовятся к празднику, а военные по-прежнему усиленно несут боевое дежурство. И пока мы будем поднимать бокалы и загадывать желания - люди в погонах на страже мира на нашей земле. Как изменилась белорусская армия за 2022 год и какие планы на следующий - в новом выпуске "По форме" с Анной Чиж-Литаш.

Сказать, что 2022-й был легким для армии, равно ложь. В Вооруженных силах в принципе не бывает простых будней, а уходящий год вынудил военных перейти в режим ежедневной боевой готовности. Как офицер, скажу, как бы ужасно это ни звучало, но это пошло нам на пользу. Вскрылись слабые места - они есть всегда и везде. Отечественный военно-промышленный комитет увеличил разработку и производство вооружения по различным направлениям. На дежурство продолжают становиться новые комплексы стратегического значения, а вооружение советского времени отправляется на модернизацию. Ну и, конечно, личный состав шлифует мастерство на полигонах и днем, и ночью. Специальная военная операция России по защите Донбасса заставила всех посмотреть на свои Вооруженные силы под другим углом.

2022-й ворвался агрессивно - Казахстан охвачен беспорядками

На помощь союзникам по ОДКБ приходит и белорусский миротворческий воинский контингент. Наши военные безукоризненно выполнили поставленные перед ними задачи. Хотя, приоткрою занавес. Они ехали и не знали, что их ждет. Вернутся ли они все живые и здоровые домой. Я общалась с ними и знаю, о чем говорю. Но они четко и грамотно выполнили свой долг. А еще получили опыт, который определенно придал уверенности нашим военным в решении других важных задач.

Дата 24 февраля разделяет мир на до и после

Вооруженные Силы Беларуси в кратчайшие сроки перекраивают задачи. И главная из них - создание надежного оплота на юго-западных границах. Часть войск выдвигается на рубежи. Я рассказываю о своих коллегах, которые там выполняют задачи часто, и не перестану это делать. Как они не спят сутками, несут дежурство и под дождем, и в минус 10, и в плюс 30 градусов. Как месяцами не видят своих жен и детей. В моем понимании это подвиг, который по-прежнему остается незаметным для многих.

При этом жизнь в армии продолжается. Весенний, осенний призыв. Сборы офицеров запаса. Ежедневные тренировки, марш-броски, полевые выходы, учения, проверки боевой и мобилизационной готовности. Ставшие уже постоянными учения ОДКБ. Тренировки наших военных на полигонах Российской Федерации. Создание совместной группировки Союзного государства.

Планы на 2023 год построены - в армии он объявлен Годом боевой подготовки

Но задачи будут меняться от возникающих вызовов и угроз. Я полностью согласна с выражением "воевать учатся на войне". Это правда. Сложно в теории предусмотреть все возможные исходы ситуации. Опыт приходит на практике. И сегодня наше военное ведомство тщательно наблюдает за ходом боевых действий в Украине. Меняются планы боевой подготовки. Трансформируется образовательный процесс в военных вузах. Перемены должны затронуть все области: от оснащения аптечки солдата, его одежды, экипировки до того оружия, которое он будет держать в руках. Меньше бумаг - сплошная практика. Меньше совещаний - больше дела. Нужен результат.