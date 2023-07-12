Как изменилась жизнь детей из Донбасса, которые приезжали на отдых и лечение в Беларусь, и что они увидели, вернувшись домой

С чего и с кого начиналась помощь ребятам из Донецка, Луганска, Мариуполя, Горловки. Истории выздоровления, которые кроме как чудом, совершенным руками белорусских врачей, по-другому и назвать нельзя. Как изменилась жизнь тех, кто в Беларусь приезжал на отдых и лечение. А также о том, какими свои дома застали дети, вернувшись в Донбасс, журналисты АНТ рассказали в телефильме "Дети Донбасса".