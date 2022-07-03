Как изменилась жизнь детей после встречи с Президентом

На планете нет ничего более значимого для родителя, чем благополучие и безопасность детей - за их будущее и мирное небо над головой и сражался наш народ в годы Великой Отечественной. И наравне со взрослыми боролись за независимость маленькие герои. Доподлинно известно - за время боев более 150 тысяч белорусских мальчиков и девочек погибли. Более 130 тысяч ребят остались сиротами.

Государство заботится о подрастающем поколении. Делается, все чтобы дети могли учиться, развивать свои таланты и покорять новые вершины! Именно им - сохранять независимость, любить Родину, жить и работать на этой земле. Александр Лукашенко очень трепетно относится к детям. Общение с Президентом всегда проходит свободно и откровенно. Наша съемочная группа нашла героев недавних встреч, чтобы узнать, как изменилась их жизнь.

С подробностями Кристина Камыш.

Флаг Беларуси для этой семьи из Быхова - огромная ценность. А еще копия той самой школьной газеты с удивительной историей.

Дмитрия Иванова два года назад пригласили во Дворец Независимости на вручение паспортов. Тогда парень был корреспондентом гимназической газеты.

Президент вернул экземпляр газеты, но уже с автографом и особым пожеланием "Будьте всегда честны и справедливы".

Дмитрий стал героем для нашей гимназии. Все интересовались, а как же дальше сложится судьба нашей гимназической газеты и судьба Дмитрия. Елена Ивашкова, педагог гимназии г. Быхова

Среди школьников быть корреспондентом стало популярнее. Дмитрий перешел в 11-й класс. Самое время задуматься о будущем. Удивительно, но вряд ли парень будет среди абитуриентов Факультета журналистики БГУ.

Дмитрий Иванов, учащийся СШ № 1 г. Быхова:"Это событие стало для меня отправной точкой в моей жизни. Хочется не останавливаться и идти дальше. В планах получить высшее образование. И по секрету скажу - хочу связать свою жизнь с лесным хозяйством".

Таких историй о совместном фото с главой государства много.





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Павел Журавлев страдает сахарным диабетом. Чуть больше года назад мальчику ставили инсулиновую помпу во 2-й городской детской больнице.

И пребывание в клинике совпало с Днем медицинского работника. Тогда белорусский лидер посетил несколько отделений учреждения, реанимацию и изотопную лабораторию.

Наверное, час где-то сидели и ждали. Думали, наверное, не придет. И тут заходит. У Паши глаза округлились. Он очень был удивлен. Говорит: "Это что, Вы?!. Ольга Журавлева, мама Павла

Павел Журавлев, пациент детской клинической больницы № 2 г. Минска: "Я играл в телефон. А потом зашли люди в черном, а за ними Президент. Для меня это было очень странно и неожиданно. Потому что я не знал, что именно он придет. А общение было нормальное".

За время диалога мальчик успел рассказать Александру Лукашенко всю свою жизнь.

- Что ты ел? Рассказывай?

- Кашу, яйцо и вафли.

Когда показывала ролик с новостей, я просто его записала, то сказали, что это была постановка. Но на самом деле ни единого слова ему не говорили. Он у нас просто такой вот разговорчивый. Ольга Журавлева, мама Павла

Сейчас Павел больше всего мечтает излечиться от недуга. Мальчик очень активный и хотел бы заниматься спортом. Однако врачи не дают допуск из-за болезни. Кстати, уже решено, что именно медицина - путь жизни. Перед вами будущий эндокринолог.

На пристрелке Давид Иванов.

В Барановичском районе "готовят сани летом". Для юных биатлонистов организовали палаточный лагерь прямо на территории СДЮШОР. Получился идеальный замкнутый цикл подготовки. Работать нужно скрупулезно. Ведь задача - стать четырехкратным олимпийским чемпионом.

Три года назад здесь обновили лыжероллерную трассу и материально-техническую базу. Во время визита Президента было поручено сделать новое большое стрельбище.

Сделали очень качественно и хорошо. Дети стреляют, готовятся. Стараемся развивать в нашем районе в Брестской области биатлон. Марина Леоник, тренер-преподаватель по биатлону СДЮШОР Барановичского района

Мы-то на открытии самом не были. Это дети только. Мы так со стороны уже наблюдали. По новостям смотрели. Тети, дяди и братья, в основном. Друзья спрашивали: "Это Давид участвовал в этом событии?". Я говорю, что да. Татьяна Голубова, мама Давида

Пока до олимпийской команды Давид еще не дорос. Но парень представляет район на этапах Кубка белорусской федерации биатлона. В 10-ку сильнейших по итогам гонок стреляющий лыжник попадает. И сейчас трудится, чтобы в будущем улучшить результаты.







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Я сначала записался для того, чтобы научиться кататься и стрелять. Все-таки хочется стать олимпийским чемпионом, как Дарья Домрачева. Надо усердно тренироваться и идти к мечте. Давид Иванов, воспитанник отделения биатлона СДЮШОР Барановичского района

Активно летом работает и Вадим Белянин. На лед парень вышел с необычной клюшкой.

Во время матча "Рождественского турнира" парню посчастливилось получить подарок от Первого.

Часто проводим тимбилдинг, как по-модному это сейчас называется. Собираемся вместе, идем смотреть хоккей. Вот все и совпало, что мы пошли туда и пошел этот флешмоб в НХЛ, КХЛ. Все плакаты писали и рисовали. Кому-то перепала игрушка, а Вадику повезло больше всех. Сергей Тронь, тренер-преподаватель СДЮШОР имени Руслана Салея

Мальчик занимается хоккеем с четырех лет. Лет через пять-шесть ждем нападающего в Институте сборных Беларуси.

"А теперь проведем эксперимент. Вадим побросает, я половлю, чтобы узнать силу броска, говорит корреспондент. -С меткостью все отлично, а над скоростью можно поработать. Но всему есть объяснение. У Вадима левый хват клюшки. У Президента - правый. Просто неудобно было бросать".

Это значит, что парень не сможет выйти на матч именно с этой экипировкой. Однако клюшка навсегда стала талисманом.

Пусть она просто стоит. Я вот к ней прихожу. Я ее перед турниром трогаю. Мол, я пошел играть. То есть, видимо, какую-то установку он себе дает. И продавать, отдавать, выставлять на аукцион я не вижу смысла. Это его вещь, которая ему дорога. Валерия Редько, мама Вадима

Вот уже месяц как у Ольги Сафранковой есть помощник - профессионал по открытию банок с соком.

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Еще бы! Ведь на столетие пионерскому движению мастер-класс Алексею Гайдукову дал сам Президент:

"Наверное, и нам нужно показать, как открыть баночку, - говорит Президент. - Берешь в руку, держишь крышку, переворачиваешь, бьешь. Готово!".

Ролик стал вирусным и разлетелся по соцсетям.

К слову, именно стать блогером и монтировать ролики для соцсетей стремится Алексей, а еще сделать то, что не успел во Дворце Независимости во время встречи.

Задать вопрос не успел. Спросить: Какой Президент видит Беларусь через несколько лет? Алексей Гайдуков, учащийся гимназии № 56 г. Минска