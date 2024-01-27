Как изменились цены на жилье в Беларуси?

В2023 году в Беларуси ввели в эксплуатацию немного меньше жилья, чем было запланировано. При этом заметно возросла стоимость "квадрата" в белорусских рублях, пишет портал1prof.by.

Согласно данным Белстата, за 2023 г. в Беларуси введено в эксплуатацию 4,19 млнм2общей площади жилья. Напомним, в начале годазапланированобыло обеспечить ввод 4,3 млнм2. То есть выполнено 97,53 % от плановых показателей. Одновременно показатели 2023 г. оказались на 0,68 % ниже итогов 2022-го, когда по стране ввели в эксплуатацию чуть более 4,2 млн м2жилья. Тогда годовой план удалось перевыполнить.

В 2023 годудля граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, построили 37,9 % от общего объема жилья. При этом с использованием механизмов государственной поддержки возвели 25 % жилья.

Из всего объема построенного жилья 48,07 % приходится на индивидуальные жилые дома, которые в народе до сих пор называются частными. А 32,5 % жилья построено в сельских населенных пунктах.

Среди регионов по объемам строительства лидирует Минская область, где за прошлый год возвели 1,2 млн м2. На втором месте оказался город Минск. Столичные строители отчитались о 771,1 тыс. сданных "квадратов". На третьем месте по объемам строительства Брестская область (667,6 тыс. м2). Далее следуют Гродненская (465,9 тыс. м2), Гомельская (400 тыс. м2), Могилевская (334,1 тыс. м2) и Витебская (317,7 тыс. м2) области.

При этом за 2023 годотмечено увеличение средней стоимости жилья в белорусских рублях. Так, средняя стоимость квадратного метра общей площади жилья в Беларуси по всем категориям квартир на всех рынках выросла на 21 % по сравнению с показателями 2022 года. При этом однокомнатные квартиры подорожали в среднем на 23,2 %, двухкомнатные -на 18,7 %, трехкомнатные - на 20,2 %, четырехкомнатные и более просторные квартиры - на 26,2 %.

В новостройках цена "квадрата" увеличилась в среднем на 17,3 %

В этом сегменте однокомнатные квартиры подорожали на 21,6 %, двухкомнатные - на 13,4 %, трехкомнатные - на 22,5 %, четырехкомнатные и более вместительные варианты - на 2,7 %.



На вторичном рынке 1 м2подорожал в среднем на 21,2 %. При этом однушкиприбавили в цене "квадрата" 23,2 %, двушки- 19,1 %, трешки- 20,2 %, квартиры с четырьмя комнатами и более - 29,5 %.