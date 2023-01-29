Как изменилось школьное питание в школах Беларуси?

Вечная тема - школьное питание. Кому-то нравится, кто-то бежит в буфет. В общем, вопросы здесь, наверное, будут всегда.

Тем не менее, новая реформа питания показывает результат. Эксперимент проходит в 21-й школе Беларуси.



Его суть заключается в том, что первый прием пищи школьники получают позже - через 3,5 часа после начала занятий и вместо привычного завтрака теперь это полноценный обед.



Двухнедельное меню проекта разрабатывалось с учетом вкусовых предпочтений по результатам анкетирования родителей и учащихся. О всех нюансах проекта подробнее - Светлана Чернова.



На часах 11:25, для первоклашек это время обеда. В столовую бегут с удовольствием, ведь в меню то, что они выбрали заранее. Итак, рацион - первая опция пилотного проекта по организации школьного питания.



В 121-й столичной школе пилотный проект запустили 9 января, готовиться к нему начали в декабре. Для родителей отдельно провели даже дегустацию новых блюд. Появилось то, чего не было ранее. Меню согласовали с Минским городским центром гигиены и эпидемиологии.



В меню пилотного проекта включено 100 блюд, 61 блюдо это фирменное блюдо комбината школьного питания и 13 блюд специально были разработаны для реализации пилотного проекта. Это такие блюда, как голень куриная запеченная, новинки - спагетти отварные, смесь овощная припущенная, пельмени отварные. Людмила Крупская, начальник участка школьного питания Первомайского района Комбината школьного питания г. Минска



Учли мнения, безусловно, и школьников. Свои предпочтения и пожелания ребята указывали в специальных анкетах.



Пельмени удивили больше всего. Мы все писали, нам давали листики, анкеты, мы проходили. Мы написали - пельмени, но никто не верил, а потом их дали и мы такие: "Что это такое". Георгий Навныко, учащийся СШ № 121 г. Минска



Вторая опция - возможность выбрать, например, обед 1 или обед 2, с супом или без. Рацион максимально приблизили к домашнему, и сделали более питательным и разнообразным.



Рассчитывают порцию, которая им нужна. То есть если они берут с супом - рассчитывают съесть больше, берут без супа - рассчитывают съесть меньше и выбирают то, что им нравится. Дмитрий Макаревич, учащийся СШ № 121 г. Минска



Уже началось такое, что они смотрят, а чтобы будет завтра, поэтому они ждут какие-то новые блюда и кушают они очень хорошо. Если говорить по отходам, то их стало намного меньше. Это говорит о том, что дети съедают все и съедают хорошо. Жанна Давидович, директор СШ № 121 г. Минска



Потому что успевают проголодаться. Ведь на время пилотного проекта вместо завтраков, как это было раньше, ребятам предлагают обед, а значит, время приема пищи тоже сдвигается. По наблюдениям педагогов, такое решение рациональное.



В городских школах некоторых завтрак предоставлялся в раннее время. В 8 утра, около 9 утра, перед первым уроком, после первого урока. В основном это начальная школа (1-4 классы) и, конечно, дети с утра не совсем хотели принимать пищу, поэтому в рамках эксперимента хотим посмотреть, как будут дети есть теперь. Люция Михальчук, начальник отдела по организации питания Национального института образования

На время эксперимента среди столовых приборов появился нож. На столах поставили сахарницы - по умолчанию чай предлагают несладкий. Новое оборудование закупили на кухню - диспенсер для подогрева тарелок, тепловой шкаф для поддержания температуры блюд.



Кстати, еще одна новая и полезная норма во всех школах. Буфет начинает работу не раньше, чем через 3,5-4 часа после открытия учебного заведения. И это все для того, чтобы школьники сперва полноценно пообедали в столовой и не перебивали аппетит сладеньким из буфета.



Подход к реализации буфетной продукции тоже с акцентом на здоровье. В пяти школах столицы по рекомендациям Научно-практического центра по продовольствию Академии Наук и РНПЦ гигиены ассортимент стал полезнее. На полках продукты, которые имеют маркировку для школьного и детского питания, не содержат большого количества сахара и соли.



Вся продукция, которая реализуется в буфете, проходит жесткий контроль технологической службы комбината. Проверяется полностью состав, чтобы не было недопустимых ингредиентов для детской диететики. Людмила Крупская, начальник участка школьного питания Первомайского района Комбината школьного питания г. Минска



Рационы школьного питания тоже проходят контроль - все по согласованию с центром гигиены и эпидемиологии. Меню разрабатывают на две четверти. Первую-вторую и третью- четвертую. Обязательно учитывается возраст школьников и калорийность.



В рационах важно учитывать возраст школьников, сейчас это 2 возраста (6-10, 11-18) и, соответственно, калорийность. Калорийность для первой группы школьников 2100-2300 ккал в сутки, для школьников 11-18 это 2700 ккакл. Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач г. Минска

