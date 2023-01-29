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Как изменилось школьное питание в школах Беларуси?
Вечная тема - школьное питание. Кому-то нравится, кто-то бежит в буфет. В общем, вопросы здесь, наверное, будут всегда.
Тем не менее, новая реформа питания показывает результат. Эксперимент проходит в 21-й школе Беларуси.
Его суть заключается в том, что первый прием пищи школьники получают позже - через 3,5 часа после начала занятий и вместо привычного завтрака теперь это полноценный обед.
Двухнедельное меню проекта разрабатывалось с учетом вкусовых предпочтений по результатам анкетирования родителей и учащихся. О всех нюансах проекта подробнее - Светлана Чернова.
На часах 11:25, для первоклашек это время обеда. В столовую бегут с удовольствием, ведь в меню то, что они выбрали заранее. Итак, рацион - первая опция пилотного проекта по организации школьного питания.
В 121-й столичной школе пилотный проект запустили 9 января, готовиться к нему начали в декабре. Для родителей отдельно провели даже дегустацию новых блюд. Появилось то, чего не было ранее. Меню согласовали с Минским городским центром гигиены и эпидемиологии.
В меню пилотного проекта включено 100 блюд, 61 блюдо это фирменное блюдо комбината школьного питания и 13 блюд специально были разработаны для реализации пилотного проекта. Это такие блюда, как голень куриная запеченная, новинки - спагетти отварные, смесь овощная припущенная, пельмени отварные.
Учли мнения, безусловно, и школьников. Свои предпочтения и пожелания ребята указывали в специальных анкетах.
Пельмени удивили больше всего. Мы все писали, нам давали листики, анкеты, мы проходили. Мы написали - пельмени, но никто не верил, а потом их дали и мы такие: "Что это такое".
Вторая опция - возможность выбрать, например, обед 1 или обед 2, с супом или без. Рацион максимально приблизили к домашнему, и сделали более питательным и разнообразным.
Рассчитывают порцию, которая им нужна. То есть если они берут с супом - рассчитывают съесть больше, берут без супа - рассчитывают съесть меньше и выбирают то, что им нравится.
Уже началось такое, что они смотрят, а чтобы будет завтра, поэтому они ждут какие-то новые блюда и кушают они очень хорошо. Если говорить по отходам, то их стало намного меньше. Это говорит о том, что дети съедают все и съедают хорошо.
Потому что успевают проголодаться. Ведь на время пилотного проекта вместо завтраков, как это было раньше, ребятам предлагают обед, а значит, время приема пищи тоже сдвигается. По наблюдениям педагогов, такое решение рациональное.
В городских школах некоторых завтрак предоставлялся в раннее время. В 8 утра, около 9 утра, перед первым уроком, после первого урока. В основном это начальная школа (1-4 классы) и, конечно, дети с утра не совсем хотели принимать пищу, поэтому в рамках эксперимента хотим посмотреть, как будут дети есть теперь.
На время эксперимента среди столовых приборов появился нож. На столах поставили сахарницы - по умолчанию чай предлагают несладкий. Новое оборудование закупили на кухню - диспенсер для подогрева тарелок, тепловой шкаф для поддержания температуры блюд.
Кстати, еще одна новая и полезная норма во всех школах. Буфет начинает работу не раньше, чем через 3,5-4 часа после открытия учебного заведения. И это все для того, чтобы школьники сперва полноценно пообедали в столовой и не перебивали аппетит сладеньким из буфета.
Подход к реализации буфетной продукции тоже с акцентом на здоровье. В пяти школах столицы по рекомендациям Научно-практического центра по продовольствию Академии Наук и РНПЦ гигиены ассортимент стал полезнее. На полках продукты, которые имеют маркировку для школьного и детского питания, не содержат большого количества сахара и соли.
Вся продукция, которая реализуется в буфете, проходит жесткий контроль технологической службы комбината. Проверяется полностью состав, чтобы не было недопустимых ингредиентов для детской диететики.
Рационы школьного питания тоже проходят контроль - все по согласованию с центром гигиены и эпидемиологии. Меню разрабатывают на две четверти. Первую-вторую и третью- четвертую. Обязательно учитывается возраст школьников и калорийность.
В рационах важно учитывать возраст школьников, сейчас это 2 возраста (6-10, 11-18) и, соответственно, калорийность. Калорийность для первой группы школьников 2100-2300 ккал в сутки, для школьников 11-18 это 2700 ккакл.
В пилотном проекте участвует 21 школа страны. По 3 от каждой области и 3 столичные. Эксперимент продлится до 30 апреля. Результаты проанализируют и положительные аспекты внесут в программу организации школьного питания во всех учреждениях общего среднего образования.
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