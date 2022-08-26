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Как изменится движение поездов в минском метро с 29 августа?

Как изменится движение поездов в минском метро с 29 августа?

В связи с сезонным изменением пассажиропотоков с 29 августа на осеннее-зимний период вносятся изменения в расписание поездов первой и второй линий метро, сообщили БелТА в Минском метрополитене.

Интервал движения в утренние часы пик составит 2 минуты, в вечерние часы пик - 2,5 минуты.

Фото: БелТА

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