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Как изменится движение поездов в минском метро с 29 августа?
В связи с сезонным изменением пассажиропотоков с 29 августа на осеннее-зимний период вносятся изменения в расписание поездов первой и второй линий метро, сообщили БелТА в Минском метрополитене.
Интервал движения в утренние часы пик составит 2 минуты, в вечерние часы пик - 2,5 минуты.
Фото: БелТА
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