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Как изменится график минского метро в новогодние и рождественские праздники
В новогодние и рождественские праздники график движения поездов Минского метрополитена изменится, сообщает БЕЛТА.
Так, 30 декабря, 1, 2, 6, 7 января метро будет работать по режиму выходных дней, а 31 декабря - с переходом на вариантный график.
В новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) метрополитен примет пассажиров до 4:00. Станции "Немига", "Октябрьская" и "Купаловская" (выход к проспекту Независимости) закроются на вход в 4:15.
Интервал движения с 00:00 до 4:00 1 января на 1-й и 2-й линиях составит 6 минут, на 3-й линии - 10 минут. Начнет работу метро 1 января, как обычно, в 5:30.
В связи с проведением праздничных культурно-массовых мероприятий Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. Также там напомнили, что на всех станциях проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт.
Фото: БЕЛТА
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